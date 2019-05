Aleksandra Prijović se vraća na estradu zbog kredita: Filip Živojinović ne može sam zaraditi

Pjevačica Aleksandra Prijović donijela je odluku da u julu počne nastupati iako se skoro porodila, jer ona i njen suprug imaju velike troškove, koje ne pokriva zarada njegovog restorana .

Aleksandra Prijović vratit će se nastupima za mjesec i po dana, ali ne zato što se uželjela pjevanja i druženja s publikom, kako je nedavno izjavila, nego zbog rate kredita od 6.500 eura, saznaje Kurir.

Pjevačica je postala majka početkom marta, a prije toga više od pola godine nije nigdje radila, već je trošila pare koje je zaradila prije nego što se povukla iz javnosti zbog trudnoće. Ušteđevina se polako potrošila i sad je prinuđena se vratiti nastupima, pa se ovih dana užurbano priprema za ponovni susret s publikom. Bend je već našla, i to bivši Lukasov, uskoro počinje s probama, a nastupi kreću već u julu.

-Aleksandra više od deset mjeseci nije nastupala, a to je za pjevače koji su na početku karijere kao ona ipak dug period. Kad je saznala da je u drugom stanju, počela je štediti novac jer je bila svjesna da je očekuje pauza, ali su se te pare potrošile. Poznato je da su ona i Filip još prije rođenja sina Aleksandra podigli kredit za kupovinu kuće na Bežanijskoj kosi, a to nije malo opterećenje za njih dvoje. Mjesečna rata je 6.500 eura. Do sada je uglavnom Filip plaćao rate, ali njegov posao s restoranom ne može pokriti sve troškove. Zato se Aleksandra odlučila vratiti nastupima, iako se porodila prije dva i po mjeseca – kazao je izvor blizak porodici Živojinović.

Filip i Aleksandra otkako su u braku troše novac koji sami zarade i pored toga što Živojinovićevi roditelji mogu im finansijski pomoći.

-Njoj ne pada na pamet trošiti novac Lepe Brene i Bobe, oni su im čak ponudili pomoć više puta, ali Aleksandra to ne želi. Zato su i podigli kredit. Oboje su znali da neće biti lako da svakog mjeseca plaćaju ratu, ali su svjesno ušli u to. Aleksandra dobro zarađuje, cijena njenog nastupa kreće se i do 10.000 eura, ali ona mnogo ulaže u karijeru, pjesme, spotove, pa joj ne ostane ni trećina zarađenog novca – zaključio je sagovornik.

Autor: Avaz