Albanija otkazala učešće na samitu u Sarajevu

Albanija je u znak solidarnosti s Kosovom otkazala učešće na samitu Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) koji se u ponedeljak i utorak 8. i 9. jula održava u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, potvrdio je ministar spoljnih poslova te zemlje Gent Cakaj.

Cakaj je na Tviteru saopštio da je Albanija otkazala učešće na samitu zbog odnosa organizatora prema Kosovu.

🇦🇱 cancels its participation at SEECP Summit in solidarity with 🇽🇰 Its treatment by the organisers is unacceptable & goes against the aim of creating an atmosphere of trust, good neighbourly relations & stability. There is no cooperation without equal treatment #westandtogether