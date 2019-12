Aktiviran žuti meteoalarm za Krajinu: Večeras snijeg u Bosni

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za regiju Bihaća zbog obilnih padavina.

Meteoalarm je na snazi večeras do 23:59 sati. Očekivana količina padavina je između 20 i 40 litara po kvadratnom metru.

Danas će u našoj zemlji prevladavati oblačno vrijeme s kišom. Više padavina poslije podne i u noći.

Krajem dana u Krajini kiša prelazi u susnježicu i snijeg, a u ostatku Bosne u večernjim satima. Očekivana visina snježnog pokrivača uglavnom od 1 do 5, na planinama do 10 cm. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Poslije podne vjetar postepeno mijenja smjer na sjeverni.

Dnevna temperatura od 6 do 13, na jugu do 15 Celzijevih stepeni. Pad temperature zraka krajem dana i u večernjim satima.

Autor: Avaz.ba