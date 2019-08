Ako putujete, naoružajte se strpljenjem: Na granicama gužve

Pojačan je promet vozila i duža zadržavanja ovoga jutra bilježe se na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Hum, Deleuša, Gradina, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod.

Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko – Gunja.

Obustava saobraćaja

Zbog održavanja Međunarodne auto trke na brdskim stazama, na magistralnom putu M-14/M-4.2 Srbljani – Ostrožac – Cazin danas od 8 do 20 sati saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na regionalne puteve (R-400 i R-401) i lokalne saobraćajnice.

Na regionalnom putu R-460 Gračanica-Bukva-Srnice, kod mjesta Doborovci, zbog održavanja svečanosti danas od 14 do 24 sata doći će do obustave saobraćaja za sva vozila, osim autobusa koji obavljaju linijski prevoz putnika na ovoj dionici.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj i na regionalnom putu R-425a Tromeđa – Zvirovići.

Zbog sanacionih radova na autoputu A-1 Podlugovi – Sarajevo sjever, u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Tokom dana u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica – Nemila saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima u intervalima od 00:30 do 1:30 sati, od 2 do 3:30 sati i od 4 do 5:30 sati, dolazi do obustave saobraćaja. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila – Tetovo – Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Sporije zbog radova, saobraća se i na dionicama magistralnih puteva: M-18 Semizovac – Olovo – Kladanj, M-1.8 Srebrenik-Orašje, M-5 Lanište-Ključ i M-4.2 Srbljani – Cazin.

Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno na lokalnim izletištima, kao i na graničnim prijelazima.

Iz BIHAMK apeliraju na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu.

Autor: Avaz.ba