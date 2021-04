‘Ako je podmornica pala na 700 m dubine, bojim se najgoreg. U tim dubinama više nema spasa’

Indonezijska ratna mornarica još uvijek traži nestalu podmornicu s 53 člana posade. Potraga je prava utrka s vremenom jer je u podmornici sve manje zraka. Jedini trag je naftna mrlja na mjestu zarona

Ako je točno da je nestala indonezijska podmornica potonula na 700 metara i ne može se podignuti, mislim da je došlo do najgoreg.

Rekao nam je to Rade Vađunec, predsjednik Udruge podmorničar koji je godinama bio u službi na podmornicama.

Nestala podmornica: Jedini trag je naftna mrlja

Indonezijska ratna mornarica u srijedu je objavila da su izgubili kontakt s podmornicom KRI Nanggala-402 u kojoj se nalaze 53 člana posade.

Podmornica je nestala blizu Balija, a od tada tragaju za njom. Nažalost, traganje za podmornicom je bitka s vremenom jer iz sata u sat sve je manje kisika u njoj.

Pretpostavlja se da zraka u njoj imaju za svega dva dana. Za podmornicom tragaju brodovi i helikopteri Indonezije, Malezije, Singapura, a pomoć je ponudila i Australija. Jedini trag koji imaju je naftna mrlja u blizini mjesta zarona.

– Ta mrlja ukazuje da je nešto pošlo po zlu. Vrlo vjerojatno je došlo do prodora vode. Negdje sam naletio na podatak da su testirali ispaljivanje torpeda. Tu može biti problem s ventilima koji su zakazali pa je možda na tom mjestu došlo do prodora vode. Naravno, to je jedna dramatična situacija pogotovo ako su zaronili na veliku dubinu. Kada u podmornici dođe do prodora vode, ako se ne uspije zaustaviti, onda to izaziva kratke spojeve pa nastanu i eksplozije, nakuplja se klor koji je otrovan plin… – kaže nam Vađunec.

Ističe kako se čitava priča oko sudbine posade vrti oko dubine na kojoj se podmornica nalazi.

– Obično takve podmornice zaranjaju na do 300 metara dubine. Do 600 metara mogu zaroniti i trup se ne bi trebao lomiti. Na 700 metara već je granica kada bi se trup mogao početi lomiti tako da ako su pali na tu dubinu, teško da su preživjeli. S druge strane, i ako su živi, šanse su minimalne da se itko može s tih dubina spasiti. Postoje spasilačke akcije u kojima ronioci zarone pa upuhuju zrak u podmornicu da se podigne na površinu ili zaroni manja spasilačka podmornica koja se spoji na veliku, izjednači tlakove, posada pređe u tu drugu podmornicu i spase se. Međutim, to sve funkcionira na, recimo, normalnim dubinama. Na ovako velikim, nažalost spasa nema. Moguće je da će podmornica i posada, zauvijek ostati tamo, ako su pali tako duboko – zaključio je Vađunec.

