Ako Izetbegović obnovi Vijeće ministara sa istim strankama potpisao je raspad BiH

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je krivac za neformiranje vlasti na nivou BiH predsjednik SDA Bakir Izetbegović, navodeći da ta partija najupornije radi protiv BiH.

Govoreći o činjenici da se ulazi u jedanaesti mjesec od kako su završeni opći izbori u BiH, a da vlast nije formirana u kantonima, Federaciji BiH i državnim institucijama, Dodik je naglasio da je za razliku od tih nivoa u Republici Srpskoj stanje redovno i već je i zaboravljeno da su prije 11 mjeseci bili izbori.



“Nakon izbora u oktobru 2018. Godine vlast je konstituisana samo u RS-u, i to u rekordnom vremenu. Naša Narodna skupština, Vlada, predsjednik RS-a i sve institucije funkcionišu. Donosimo odluke koje su važne za naše građane i moram da kažem da zbog primjene izbornih rezultata u RS život nije stao. Naprotiv. Pokrenuli smo brojne projekte od interesa za našu RS i njene građane. Mi u RS-u razmišljamo kako će izgledati budžet za 2020. godinu, iako u drugom dijelu BiH još nisu `apsolvirali` ni budžet za tekuću godinu”, kaže Dodik.



Prema njegovim riječima, izborna groznica trese drugi dio BiH, odnosno FBiH u kojoj ni na jednom nivou nije formirana vlast u skladu sa rezultatima izbora.



“Federalni mediji pod kontrolom SDA problem formiranja vlasti smještaju samo na nivo BiH i tu, po nalogu Bakira Izetbegovića, traže krivce, a to je naravno SNSD, a ako nije SNSD onda je HDZ. Zbog čega se ne govori o tome da vlast nije formirana u kantonima i da nije konstituisana Vlada FBiH? Nije valjda da su SNSD i Milorad Dodik odgvorni za neuspostavljanje vlasti na tim nivoima, o kojima se medijski manje govori, a bez kojih očito neće biti formirana ni nova vlast na nivou zajedničkih institucija”, rekao je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.



On je naglasio da SNSD nema nijedan uslov za formiranje vlasti, već da taj proces uslovljava SDA.



“SDA je isturila NATO kao uslov, koji se ne pojavljuje kao uslov ni u strukturama EU sa kojima sam lično imao priliku da razgovaram. Naprotiv, dalje kretanje ka EU bilo je uslovljeno formiranjem vlasti”, istakao je Dodik.



Prema njegovim riječima, krivac za neformiranje vlasti na zajedničkom nivou “upravo onaj koji danima samoinicijativno ganja vještice po BiH”.



“Naravno govorim o Bakiru Izetbegoviću. On očigledno ima problem da objasni svojim biračima i inače bošnjačkom političkom tijelu da se ni SNSD kao pobjednik u Republici Srpskoj, ni HDZ kao pobjednik u hrvatskom nacionalnom korpusu nisu dužni savijati pred ucjenama SDA. A to o čemu 11 mjeseci govori Izetbegović nije ništa drugo do obično zamajavanje javnosti i čuvanje starih pozicija. Izetbegović se Ustava sjeti kada mu to odgovara, a neće da kaže da njegova stranka blokira izbornu volju u Republici Srpskoj i oduzima joj Ustavom zagarntovano pravo na predstavljanje”, kaže Dodik.



On je kazao da je SNSD još u izbornoj noći znao da ima legitimitet i podršku naroda da obavlja važne poslove u Sarajevu.



“Mi smo vrlo brzo imali tim za Sarajevo, ali očito Izetbegović misli da je on selektor i da ovaj tim, koji je izabrala Republika Srpska, neće igrati kako je on zamislio. Čini se da isti problem ima i sa ekipom iz HDZ-a. Onda tu dođemo do jednostavnog zaključka da Izetbegović u stvari ima problem prvo sa iskrivljenim doživljajem svoje uloge, a onda sa Srbima i Hrvatima. I onda dođemo do novog zaključka da Izetbegović ima problem sa dejtonskom strukturom BiH, i konačno, Izetbegović ima problem sa realnošću”, rekao je Dodik u intervjuu Srni.



Dodik je mišljenja da se kriza koju prema njegovim riječima kreirali Izetbegović i SDA zbog potrebe dijela javnosti preselila na cijelu FBiH, a onda i na RS u dijelu koji podrazumijeva da su zajedničke institucije servis u službi entiteta.



Na pitanje da li SNSD ostaje pri stavovima da ne može prihvatiti aktivaciju Akcionog plana za članstvo u NATO (MAP) i da će se zalagati za vojnu neutralnost, Dodik je odgovorio – upravo tako.



“SNSD nije partija koja će poništiti volju Narodne skupštine, koja je jedna od najvažnijih institucija u BiH. Mogu i da razmijem stav SDA da ta odluka ne može da obavezuje cijelu BiH, ali bi oni, ako im je stalo do moguće BiH, trebalo da shvate da Narodna skupština Republike Srpske i nema namjeru da svojim odlukama obavezuje cijelu BiH, ali ono što je sigurno, ona obavezuje sve srpske predstavnike u zajedničkim institucijama”, naglasio je Dodik.



On je podsjetio da su prije nekoliko dana imali priliku da vide primjenu Ustava BiH na pitanju zaštite entitetskog interesa.



“O njemu se izjašnjavala Narodna skupština Republike Srpske. Izvinite, šta mi drugo tražimo? Samo da se naš interes ugradi u nešto što se zove interes BiH. Ako naš interes nije dio tog interesa, onda nije pitanje kako će se formirati vlast, već kako BiH uopšte može opstati”, rekao je Dodik.



Govoreći o sve češćim glasovima iz SDS-a i PDP-a da je moguća i neka nova većina na nivou BiH i da te dvije stranke nisu odustale od mogućnosti da uđu u vlast, Dodik je istakao da su oni i sada vlast, doduše u tehničkom mandatu.



“Oni svih ovih 11 mjeseci ništa drugo i ne rade nego čuvaju tu vlast. Njima su izbori, odnosno građani pomrsili konce kada su glasali za SNSD. I šta su uradili ili šta rade? SDA je očigledno zadovoljna kako su se proteklih gotovo pet godina u Vijeću ministara i drugim zajedničkim institucijama ponašali predstavnici SDS-a i PDP-a”, kaže Dodik.



On je upitao ko su SDA i Bakir Izetbegović da određuju ko će u zajedničkim institucijama predstavljati RS.



“Neka obnovi Vijeće ministara sa istim strankama. Poručujem mu da je time potpisao akt o raspadu BiH. Ne može Bakir Izetbegović, niti bilo ko u zemlji ili van nje, prekrajati ono što su rekli građani Republike Srpske. Od te avanture Izetbegovića ni BiH ne bi spasila sva međunarodna zajednica sa svim intervencijama koje smo gledali godinama unazad. Poručujem mu da odmah proguta ulje i svari činjenicu da je SNSD sa svojim koalicionim partnerima izborni pobjednik u RS i da izabere – ili će se brzo opametiti ili sporo kajati”, upozorio je Dodik.

