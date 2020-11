Akademik Duraković: Da nije Tito napravio bolnice, danas bi ležali po džamijama i crkvama

Akademik Esad Duraković gostujući u Pressingu N1 televizije kazao je da je šokiran činjenicom da bh. političke stranke ignorišu opasnost koronavirusa i organiziraju masovne predizbone skupove i derneke.

Istakao je kako time poručuju da ih “nije briga što direktno doprinose širenju zaraze”, te da “vrlo bahato pokazuju da njima nije stalo ni do naroda, ni zdravlja naroda već isključivo do puke vlasti”.

Govoreći o lokalnim izborima koji se održavaju ove nedjelje, 15. novembra, kazao je kako “ne vidi mogućnost da se nešto promijeni nabolje jer je narod neizainteresovan”.

“Ljudi su po Sarajevu slavili pobjedu Bidena, a nezainteresovani su za pobjedu svojih stranaka. Mi i danas na imamo političke stranke koje nosi inercija već 25 godina, to je četvrt vijeka i jako veliki period za život jednog čovjeka. Oni su krali izbore, imaju uhodane mehanizme. Nismo uspjeli u onome što sam zagoravao da se pređe na elektronsko glasanje koje bi po mome razumijevanju osujetilo mogućnost krađe glasova. Ja to moram reći, da stranke koje su do sada tokom ovih 25 godina bile na vlasti, treba detronizirati, razvlastiti jer su pokazale da nisu u stanju povesti zemlju u prosperitet, integraciju i neki progres. Problem naš je u tome što nažalost ne vidim neku kvalitetnu alternativu, ako mogu tako reći”, rekao je Duraković.

Na pitanje koliko o mentalnom sklopu govori slavljenje promjene u Americi, a kada je riječ o promjenama u BiH komentiraju kako to nije moguće te odluče otići iz zemlje, Duraković je rekao kako je to sjana tema za psihološke i sociološke studije, te da je to sjajno svjedočanstvo nezrelosti biračkog tijela.

“Kod nas nije problem ni u političkim elitama, pojedincima u koje upiremo prstom, u pitanju je glasačko tijelo, narod koji se ponaša kao neosviješten subjekt, da ne kažem kao krdo, koji nije zainteresovan za vlastitu sudbinu. Moramo vršiti određeni pritisak u okviru zakona da te elite budu razvlaštene da se mijenjaju, ali niko ništa ne poduzima. Pogledajte samo jednu stvar – dva plučna krila svakog društva su zdravstvo i obrazovanje. Kod nas se sistematski uništava zdravstvo u ovoj krizi, a istovremeno da se poklopi univerzitet da se ukinue autonomija. Ne reaguju ljudi iz akademske zajednice, ne reaguje narod koji je indolentan prema vlastitoj sudbni. To je jedan fenomen koji zaslužuje ozbiljne studije”, istakao je Duraković.

Smatra kako je problem u BiH taj što su “vjerske zajednice politički anagažirane, a da “Četvorka” koja obećava promjene “nema podršku infastrukture bilo koje vjerske zajednice”.

“Malo su preambiciozni. Kada vidim njihov plakat i slogan ‘iz temelja’, čim vam kaže to – to je nerealno, pretenciozno i mislim da su njihove namjere nerealne. U svakom slučaju ja bih sugerirao da se dominante političke snage konačno detroniziraju i da probamo pokušati i s novima. Bitno je da imamo u vidu da dajemo glasove patriotiskim stranama, ne mislim samo na ljevicu, već općenito na stranke kojima je stalo do izgradnje društva u BiH jer mi nemamo ni društvo ni državu, stranke kojima je stalo do izgradnje države BiH multietničke”, rekao je Duraković.

Na uvrede tokom kampanje na račun Predraga Kojovića i Srđana Mandića, kazao je kako je riječ o “recidivima iz 92-95 što je apsolutno pogrešno”.

“To su vrhunski autogolovi ljudi, stranaka, lidera koji tako nešto podstiču i izgovaraju. Ne možemo se više zvati četnicima, ustašama i balijama, moramo krenuti u izgradnju jednog prosperitetnog društva, bez toga nema napretka. Imenovati nekoga četnikom samo zato što je Srbin, pa čak i ako je imao neke aferime, treba preći preko toga, dati čovjeku šansu da uspije”, kazao je.

Naglasio je kako “moramo promovirati patriotizam jer bez njega nema BiH” te da je “nužna saradnja patriota svih drugih naroda i građana u BiH”.

“Bošnjaci ovakvim stavovima mogu sami upropastiti BiH jer nama nema opstanka bez države BiH, a ne možemo je graditi bez kosmopolitizima koji je historijski dokazan ovdje. Sada se ta vrijednost bošnjačkog kosmopolitizma dovodi u pitanje što je vrlo opasno”, kazao je.

Naglasio je kako “ratničke zasluge imaju svoju vrijednost koju treba valorizirati na određeni način”, ali smatra pogrešnim da se oni uvode na visoke pozicije, na pozicije ministara ili načelnika općina.

“Po mom uvjerenju to su loše poruke i to je izraz neke negativne inrecije koja nas nosi, ja nisam za to”, prokomentirao je.

Kritikovao je SDA kazavši kako u posljednje vrijeme ova stranka vodi politiku koja je “nedržavnička, usko lokalna, strogo interesna, nevizionarska i koja je nacionalna bošnjačka katastrofa”.

“Vode jako lošu politiku, eksploatiraju ime Alije Izetbegovića i zasluge vrijednosti SDA ‘92, koje nisu sporne, ali današnja SDA s tim nema nikakve veze, ona je danas nešto sasvim drugo. Slogan kaže ‘da nije Tito napravio ove bolnice danas bi pacijenti ležali po džamijama i crkvama’ i to je jako indikativno. Želim reći da je dosta više s eksploatiranjem imena Alije Izetbegovića, rahmet mu duši, ništa protiv njega nemam, ali trebamo žvijeti u našem vremenu i našoj stvarnosti”, poručio je.

