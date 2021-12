Aguerov kardiolog: Serhio je morao prekinuti karijeru, ima tip artimije koji se ne razvija kod “običnih” ljudi

Sjajni argentinski napadač Serhio Aguero (Sergio) bio je primoran prekinuti karijeru zbog srčanih problema, što je i saopćio jučer na oproštajnoj pres konferenciji.

Aguero se na meču protiv Deportivo Alavesa požalio na bolove u grudima, nakon čega je izašao iz igre. Kasnije je odradio detaljne preglede koji su pokazali da više neće smjeti igrati fudbal. Međutim, nije to bio prvi put da je Aguero osjetio srčane probleme.

Prvi put mu se to desilo 2004. godine, a Migel Vegas (Miguel), jedan od glavnih kardiologa koji su pratili Aguera od prvog javljanja problema, kaže da je sjajni fudbaler morao prekinuti karijeru jer ima takav tip srčane aritmije koji može dovesti do prekida rada srca, a javlja se kod sportista čije je tijelo izloženo velikim naporima.

– On ima takav tip artimije, koja se ne može razviti kod “običnih ljudi”. Karakteristična je za sportiste koji godinama izlažu svoje tijelo velikom naporu – rekao je Vegas, koji kaže kako će Aguero moći živjeti normalno i rekreativno se baviti sportom.

On ima mali ožiljak na srcu, kraći je od milimetra, koji stvara aritmije. Mi to možemo riješiti ugradnjom katetera. Aguero će potpuno normalno živjeti, moći će se baviti i sportom, ali rekreativno. Profesionalni sport je već nešto drugo, to su višesatni napori svakog dana, a za to on nije spreman. Ovo je bila jedina odluka koju je morao donijeti, jer je moglo biti i gore – pojasnio je Vegas.

