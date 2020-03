Afrika još uvijek pošteđena epidemije koronavirusa

Afrika je još uglavnom pošteđena epidemije korona virusa koji se širi u ostatku planeta, ali strahuje od najgoreg dok nastoji zaustaviti njezino širenje izolirajući slučajeve “uvezene” iz Azije i iz Europe.

Gotovo 200 zaraženih virusom službeno je evidentirano u petak u 14 zemalja Afrike južno od Sahare, objavile su nacionalne vlasti, a u Sudanu je zabilježen prvi smrtni ishod. Južnoafrička Republika je s 24 zaražena – svi su doputovali iz Europe – najteže stradala na kontinentu. Ovi brojčani podatci ne čine se tako ozbiljni s obzirom na 135.000 zaraženih i više od 5.000 umrlih u svijetu otkako se u prosincu virus pojavio u Kini.



No novi koronavirus počeo se polako širiti u svim dijelovima Afrike. U zadnja 24 sata prvi slučajevi bolesti prijavljeni su u Gabonu, Gani, Gvineji, Keniji, Etiopiji i Sudanu.



Afrički čelnici su od početka pandemije upozoravali da ni njihove zemlje neće biti pošteđene. Epidemija Covida 19 zabrinjava kontinent zbog slabosti zdravstvenih sustava. Gotovo svi slučajevi zaraze zasad su “uvezeni” iz Europe, objavio je Južnoafrički institut za zarazne bolesti (NICD). Napori vlasti usredotočeni su zato na sprječavanje lokalnih zaraza od tih pacijenata.



Južni Sudan je do drukčije odluke zabranio sve letove iz najteže stradalih zemalja. Gabon je pak zabranio ulazak na svoj teritorij putnicima iz Kine, Južne Koreje i Italije, prenosi Hina.



Međunarodni stručnjaci misle da su afričke zemlje izvukle pouku iz nedavne epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongu i u Gvineji te su danas bolje pripremljene za Covid 19.



U Nigeriji i u Kamerunu prijavljena su dva autohtona slučaja zaraze. U Burkini Faso potvrđen je u petak treći slučaj zaraze, svi skupovi i događaji otkazani su do kraja travnja. “Sada nam je najvažnije zaustaviti virus”, rekao je za France Presse Richard Friedland, ravnatelj Netcarea, najveće mreže privatnih klinika u Južnoafričkoj Republici. “Ako ne uspijemo u tome, imat ćemo istu situaciju kao u Italiji”, dodao je izrazivši strah od širenja virusa u siromašnim četvrtima gdje je teško provesti izolaciju.



“Posljedice bi mogle biti katastrofalne” za Afriku, upozorio je.

Autor: Hina / Vijesti.ba