Afganistanka rodila u vojnom avionu nakon slijetanja u američku bazu u Njemačkoj

Prvi evakuacijski letovi iz Kabula za američku bazu Ramstein u Njemačkoj krenuli su u petak kasno navečer i tamo je već stiglo preko 2000 izbjeglica.

Afganistanka rodila u avionu

Američka vojska je na Twitteru objavila kako je trudna Afganistanka koja je bila u transportnom avionu rodila netom nakon slijetanja u bazu Ramstein. Objavljene su i slike izlaska iz aviona.

Kažu kako je dobila trudove tijekom drugog dijela leta iz Kabula, iz baze na Bliskom istoku, ne navode koje, do Njemačke. Zrakoplovne snage SAD-a prepričale su da je došlo do komplikacija dok je avion letio iznad 8534 metra visine zbog nižeg zračnog tlaka u avionu. No, s obzirom da je trudnici pozlilo, zapovjednik se spustio niže da bi povećao zračni tlak te je tako spasio njen život, prenosi CNN.

Nakon slijetanja medicinsko osoblje iz zračne baze pomoglo je pri porodu u utovarnom prostoru aviona.

Majka i beba su dobro.

Moći će primiti oko 10 tisuća izbjeglica

Američka baza Ramstein trenutno može primiti 5000 izbjeglica, a u idućim tjednima napravit će se mjesta za njih još 5000.

Svi će po dolasku biti pregledani od strane liječnika, a tek nakon toga će se provesti njihova registracija.

Autor: Index.hr