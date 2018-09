Aerodrom Bihać još je samo livada

Jedna od značajnijih tema koja se našla pod lupom političkih stranaka tokom izborne kampanje u Unsko-sanskom kantonu svakako je izgradnja Aerodroma Bihać.

Daleko više bi iz opozicije imali argumenata da su država i FBiH zapostavile Krajinu da nije uspješno realizovanog stavljanja u funkciju željezničke linije i povezivanja Bihaća sa Sarajevom talgo-vozom.

Ali, kao kontraargument uzima se primjer bihaćkog aerodroma, koji je već dvije godine u budžetu Federacije, gotovo u istom rangu kao aerodromi u Sarajevu i Tuzli, značajna sredstva se planiraju, a na terenu slika ograđene livade. Zaštitna ograda oko dijela zemljišta jedino je što je do sada i urađeno, piše Oslobođenje.ba.

500 parcela!

– Pojedinci u Krajini vole govoriti da nam je Sarajevo za sve krivo, a počesto zaboravljamo na sopstvenu krivicu. A često je upravo do nas. Ako nam Sarajevo ponudi projekte, a naše se općine na njih ne prijave, onda ćemo imati manji priliv novca u Krajinu. Ima u našem kantonu općina koje ne prijavljuju projekte Vladi Federacije. Ima i nesnalaženja sa novcem koji je Vlada FBiH osigurala za konkretne stvari. Primjer je bihaćki aerodrom za koji smo pronašli značajna sredstva, ali Gradska uprava nije bila u stanju da ih povuče i implementira na vrijeme, kaže federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, ujedno predsjednik SDA USK-a.

Gradski oci, političari nezavisne liste PoMAK, pokušali su ovu kritiku na svoj račun ublažiti. U prvom redu odgovornim se osjetio Elvedin Sedić, direktor JP Aerodrom Bihać.

Tvrdi da je konačno idejno rješenje izgleda budućeg aerodroma urađeno, te da slijede aktivnosti u vezi sa dobijanjem potrebnih dozvola i druge dokumentacije.

Birokratska procedura ne traje nigdje kao u našoj zemlji. Ipak, direktor Aerodroma ističe da nije do njega, nego da je na potezu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Federacije. Napominje da je u ovom trenutku teško govoriti o rokovima u kojima bi se mogle uraditi ove aktivnosti, jer to zavisi i od brojnih drugih faktora.

– Mi smo podnijeli zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, a međuvremenu radimo na glavnom projektu i cilj nam je da te aktivnosti okončamo do kraja godine, kako bismo mogli podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. Trenutno provodimo postupak eksproprijacije zemljišnih parcela koje su u privatnom vlasništvu i tu se srećemo s brojnim imovinskopravnim problemima i tužbama građana. S obzirom na to da takvih parcela ima oko 500, to je proces koji bi mogao dugo trajati i koštati, cijeni Sedić.

Gradnja puta

Ipak, 2,5 miliona maraka iz federalnog budžeta neće ostati neutrošeno drugu godinu zaredom. Oni se nadaju da će poslije izbora, a do kraja godine, početi izgradnju putne infrastrukture u blizini predviđenog mjesta za aerodrom, te gradnju testnog dijela piste.

Direktor ističe da je za projekt važno uspostaviti i odnose suradnje sa stranim investitorima kroz formu privatno-javnog partnerstva. U Bihać su u više navrata dolazile razne delegacije iz Turske i arapskih zemalja, zainteresovane za gradnju aerodroma, a zbog iskorištavanja turističkog potencijala Nacionalnog parka Una i čuvenog vodopada Štrbački buk.

Ali, da bi se strani investitori privukli, papirologija mora biti uredna

Autor: Oslobodjenje.ba