AccuWeather objavio veliku prognozu za zimu

Poznati svjetski meteorološki servis AccuWeather objavio je veliku sezonsku prognozu za Europu.

Nadolazeća zima u južnom dijelu kontinenta umnogome će podsjećati na prošlogodišnju zimu, naglašavaju meteorolozi.

Predviđaju se oluje i jaki vjetrovi diljem Španjolske i južne Francuske te brojne promjene vremena.

“Neke od najjačih oluja najvjerojatnije će se dogoditi negdje u južnoj Francuskoj, Španjolskoj ili Portugalu ove zime”, upozorio je meteorolog Tyler Roys. Čak i bez olujnih vjetrova, druge dijelove južne Europe čeka vlažna zima.

Predviđa se da će ove zime obilna vlaga stizati iz Mediterana u Italiju, Balkan i veći dio Turske. Prema meteorologu Alanu Reppertu, zbog ovog stalnog toka vlage u ovim se područjima očekuju oluja za olujom.

“Čak bi i umjerene količine oborina mogle rezultirati brzim otjecanjem i nabujalim rijekama koje bi dosegle točku loma, što bi moglo uzrokovati značajne poplave”, upozoravaju meteorolozi.

Očekuje se da će temperature ove zime u većem dijelu južne Europe ostati prosječne. No, temperature u dijelovima Italije, Grčke i Balkana mogu se ponekad popeti i iznad normalnih, kaže Roys.

Prognostičari AccuWeathera kažu da će unutarnji dijelovi istočne Europe ove zime imati neočekivano hladni zrak. Područje s najvećim rizikom za temperature nekoliko stupnjeva ispod normalne obuhvaća područje od središnje Ukrajine prema sjeveru do Latvije i Estonije te do zapada do Slovačke i Poljske.

Ista aktivna oluja koja će ove zime povećati rizik od poplava diljem Italije i Balkana također će donijeti niz nepovoljnih vremenskih prilika u istočnoj Europi. Očekuju se česta razdoblja kiše i snijega u većem dijelu unutrašnjosti istočne Europe.

Ne predviđa se da će se sjeverna Europa suočiti s nestabilnim vremenom ove zime. Ne očekuju se niti olujna nevremena kakva su prošle godine pogodila dijelove Irske, Njemačke, Danske, Norveške i Švedske. Dugotrajno sušno vrijeme očekuje se za istočnu Francusku, Njemačku, Švedsku i Norvešku.

Kasnije ove zime, najavljuju prognostičari, produženi naleti hladnog zraka stići će diljem Sjeverne Europe, osobito Irske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Prema Roysu, temperature će tijekom druge polovice zime u sjeverozapadnoj Europi pasti na gotovo normalne i ispod normalne razine.

Povrh prohladnog vjetra s istoka, La Niña će povećati prilike za snijeg u Velikoj Britaniji i Irskoj, kao i na područjima od Francuske do Poljske, posebno kasnije u sezoni.

Prošle zime dijelovi Ujedinjenog Kraljevstva doživjeli su svoja najsnježnija razdoblja tijekom siječnja i veljače – a prognostičari kažu da bi se to moglo ponoviti i ove zime, prenosi Index.hr

Autor: Vijesti.ba