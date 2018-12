A potrebno je tako malo: Predivan gest Salaha kojim je pokazao veličinu

Liverpul je u dramatičnom meču na Enfildu s 1:0 pobijedio Napoli i u posljednji trenutak se ukrcao u voz za nokaut-fazu Lige prvaka.

Gol koji je odveo “Redse” u osminu finala zabio je Mohamed Salah u 34. minuti utakmice. Kad je Egipćanin zakucao loptu u mrežu, tribine Enfilda su eruptirale, a jedan video postao je hit na društvenim mrežama.

Dvojica prijatelja zajedno su slavila gol, a jedan od njih je slijep. Njegov prijatelj mu je akciju opisao u detalje.

Nakon što se video proširio društvenim mrežama i postao apsolutni hit, Liverpul je napravio veliki gest i pozvao slijepog navijača u svoj kamp u Melvud. Slijepi navijač “Redsa” je upoznao Jirgena Klopa (Jürgen Klopp) i Mohameda Salaha, s kojim je izmijenio nekoliko riječi i koji mu je poklonio dres.

Toliko je malo potrebno…

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral… pic.twitter.com/zHo67eBdfK