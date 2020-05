97 poginulih u avionskoj nesreći u Pakistanu

Pakistanske vlasti objavile su danas da je poginulo 97 ljudi iz pakistanskog aviona koji je pao na grad Karachi na jugu zemlje, a pronađeno je samo dvoje preživjelih.

“Sada je potvrđeno da je 97 ljudi iz zrakoplova poginulo”, kazala je Meeran Yousuf, glasnogovornica pokrajinskog ministarstva zdravstva, prenosi njemačka agencija Dpa.



Devedeset i jedan putnik i osam članova posade nalazilo se u zrakoplovu Airbus A320, koji se u petak srušio na usku ulicu naseljenog područja Karachija neposredno prije slijetanja u međunarodnu zračnu luku Jinnah, potvrdio je u subotu glasnogovornik pakistanske zrakoplovne kompanije. Time je ispravljen prethodno naveden broj ljudi na letu PK 8303 te je potvrđeno da je bila riječ o ukupno 99 ljudi u zrakoplovu, prenosi AFP.



Po riječima glasnogovornice, tijela putnika i posade prebačena su u dvije bolnice i do sada je identificirano njih 19.



Preživio predsjednik jedne od najvećih pakistanskih banaka



Pripadnici vojske i hitnih službi cijelu su noć teškim strojevima i helikopterima raščišćavali područje uklanjajući ruševine kuća i dijelove olupine zrakoplova.



Pronalazak dvoje preživjelih, koji su pronađeni na samom početku operacije spašavanja, davao je nadu da bi eventualno moglo biti još preživjelih. Jedan od preživjelih je i predsjednik Banke Punjab, jedne od najvećih pakistanskih banaka, kazao je čelnik zrakoplovne kompanije. Proizvođač zrakoplova Airbus priopćio je da osigurava tehničku pomoć Pakistanu u istrazi o nesreći, prenosi Hina.



Šef zrakoplovne kompanije Pakistani International Airlines (PIA) Arshad Malik, za čiju tvrtku je letio zrakoplov na liniji PK 8303, obećao je provođenje transparentne istrage s Airbusom o tome što bi moglo biti uzrok nesreće.



Airbusov zrakoplov na letu PK 8303 letio je iz grada Lahorea, na sjeveroistoku zemlje, prema Karachiju, na jugu, te se zabio u stambenu zgradu dok se približavao aerodromu.



Reuters je ranije prenio, pozivajući se na dužnosnika zračnog prometa, kako se čini da zrakoplov nije uspio spustiti kotače prilikom slijetanja, no još je prerano govoriti o pravom uzroku nesreće.



Nekoliko svjetskih čelnika, uključujući indijskog premijera Narendu Modija i afganistanskog predsjednika Ashrafa Ghanija, izrazilo je svoju sućut nakon vijesti o nesreći.



Pakistan je 15. svibnja ponovno pokrenuo letove na domaćim linijama nakon karantene zbog koronavirusa. Međunarodne linije zatvorene su još do kraja svibnja.