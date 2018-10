20-godišnjaka pronašli nakon godinu dana potrage, ali on ne želi kući: Otac ga moli da ga još jednom zagrli

Informacija da je dvadesetogodišnji Nebojša Mladenović Šone iz aleksinačkog sela Donja Trnava pronađen poslije više od godinu dana probudila je nadu u svima nama i obradovala njegovu porodicu. Ipak, novoprobuđeni optimizam i sreću muti činjenica da se nigdje ne navodi gdje se momak sada nalazi i gdje je bio posljednjih godinu dana.

Nebojša je krajem jula 2017. godine otišao iz porodičnog doma u selu Donja Trnava u Policijsku upravu da preuzme ličnu kartu i od tada mu se izgubio trag.

Da je dečko pronađen objavio je na Twitteru Registar nestalih osoba Fondacije “Tijana Jurić”.Međutim, sreća njegovog oca Miodraga bila je kratkog daha jer osim ovog tvita nije dobio nijednu zvaničnu potvrdu koja bi rasvijetlila sudbinu nestalog mladića.

– Za navodni Šonetov pronalazak saznao sam od novinara. Zvali su me ljudi iz Subotice, Novog Sada, Vranja, Aleksinca…. svi tvrde da su ga vidjeli, tako da zaista ne znam šta da mislim. Želim da vjerujem da je živ i zdrav, ali iako je nađen meni to saznanje nije dovoljno. To je moj sin koga volim, želim da ga dotaknem, da ga još jednom poljubim. Samo to bi me umirilo i okončalo muke koje trpim od 24. jula prošle godine kada sam ga posljednji put vidio – govori potreseni čovjek.

Cijela Srbija se pita gdje je Nebojša i zašto nigdje nema informacije šta je radio protekle godine.

Telegraf je odgovore na ova pitanja potražio kod Igora Jurića, čovjeka koji stoji iza Registra nestalih osoba.

Nebojša se javio članovima dijela porodice. Rekao je da je u Srbiji i da se zaposlio. Njegova je želja da se ne pojavljuje u medijima i da ne izlazi sa detaljima svog odlaska od kuće.Jurić objašnjava da su razlog njegovog nejavljanja neraščišćeni porodični odnosi.

– S obzirom da je punoljetan, mi moramo da poštujemo njegovu želju. Nama je važno da znamo da je bezbjedan. Takođe, pronalazak Nebojše je dobar signal za porodice ostalih nestalih osoba da ne gube nadu, posebno za porodicu Barbare Vitez – kaže Jurić.

Kada se radi o nestanku punoletne osobe, ukoliko bude pronađena, svi, uključujući i rodbinu, mogu biti obaviješteni o mjestu boravka samo uz njenu prethodnu saglasnost. Ukoliko ta saglasnost bude uskraćena, osobi koja je prijavila nestanak, saopćava se samo da je nestalo lice pronađeno.

Autor: Telegraf.rs