Zvizdić i Hahn: Odgovore na Upitnik EK ćemo dostaviti do kraja godine

Komesar za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn boravi danas u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. On se jutros, između ostalih, sastao s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denis Zvizdićem.

Hahn se sastao i s ministrom finansija i trezora BiH Vjekoslavom Bevandom i ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić na početku današnje konferencije za medije je izjavio kako je komesara Hahna informirao o procedurama i odgovorima na Upitnik EK.

“BiH se trenutno nalazi u različitim fazama kada je riječ o odgovorima iz Upitnika EK. Ako ne dođe do nerazložnih problema, posao ćemo završit do kraja ove godine te je do sada već prerađeno 85 posto odgovora. Gospodina Hahna sam danas također informirao i o procedurama kada je riječ o Zakonu o akcizama”, rekao je Zvizidić.

Dodao je kako je danas razgovarano o projektima koji su značajni ne samo za BiH, već i za cijeli region.

“Gospodin Hahn je upoznat s činjenicom da je naša zemlja itekako zainteresirana za prekograničnu saradnju i za povećanje izvoza. Također sam ga upoznao i s problemima s aktiviranjem MAP-a, što je izuzetno značajno za nas”, istaknuo je Zvizdić.

Komesar Hahn je kazao kako je imaš želju doći u BiH kako se približavao kraj godine kako bi našu zemlju još jednom podsjetio na sve europske obaveze.

“Zadovoljstvo mi je čuti da je cijeli jedan niz mjera već priveden kraju, a najavažnija od njih je trenutno dostavljanje odgovora na Upitnik EK, što treba učiniti blagovremeno kako bismo i mi sa svoje strane mogli zadržati dinamiku poslao. Također, kao što je rekao Zvizdić, vrlo je važno usvajanje i strategija, a jedna od takvih je i usvajanje strategije iz ruralnog razvoja što nije važno samo prikazati na papiru. Svrha jednog takvog dokumenta je da omogući vlastima u ovpoj zemlji da znaju svoje strateške ciljeve, kako će proširivati ruralni sektor i omogućivati dalji izvoz na tržište EU i druga pitanja”, rekao je Hahn.

Prema njegovim riječima, nepostojanje ovakvih strateških dokumenata ne podrazumijeva samo izostajanje finansiranje iz grantova EU, već i nedostatak radnih mjesta za ljude u BiH.

“Apeliram na sve političare da usvoje strategije i iskoriste ove prilike. Ista stvar važi i za usvajanje seta Zakona o akcizama i to je oidluka koju je donijela ova zemlja kao jedan od načina kako finansirati mrežu autoputeva. Ne moram naglašavati kolika je jedna infrastruktura važna za privredu jedne zemlje. U suštini, sve se svodi na implementaciju, nastavite raditi na onome što radite jer su krajnji cilj građani ove zemlje”, zaključio je Hahn.

Tokom današnjeg sastanka, posebna pažnja je posvećena odgovorima na pitanja iz Upitnika Europske komisije (EK), jer su odgovori jedan od ključnih uvjeta za sticanje kandidatskog statusa za članstvo u EU. Rok za odgovore na Upitnik, koji ima više od 3.200 pitanja, je 15. decembar.

Tokom posjete planirani su susresti s državnim i entitetskim zvaničnicima s kojima će europski komesar Hahn razgovarati o reformama i procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Nakon ovoga susreta, planiran je i sastanak s članovima Predsjedništva BiH.

Hahn će također otvoriti i novu zgradu Tužilaštva Bosne i Hercegovine čiju je izgradnju finansirala Europska unija, nakon čega je planirana i konferencija za medije, najavljeno je iz Ureda za komunikacije Delegacije EU u BiH.

Autor: Radiosarajevo.ba