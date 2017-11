ZVEZDE GRANDA / Prošle godine se bacao na sceni i plakao zbog djevojke: Sada se pojavio s novom, a pjevao pjesmu o bivšoj!

Aleksandar Stevanovski iz Makedonije je ostao jedan od zapaženijih takmičara u Zvezdama Granda. Podsjetimo, on se prošle godine bacao i plakao na velikoj sceni zbog djevojke sa kojom je raskinuo prije tad tri godine i koja mu je rekla da će ponovo biti sa njim ukoliko on bude bio uspješan u svom poslu.

Ovaj Makedonac se večeras ponovo pojavio u Zvezdama Granda, a njegova pratnja je bila nova djevojka Sanja. Ipak, vjerovali ili ne, pjevao je pjesmu `Bojana` kako se zove upravo njegova bivša djevojka, a prvo što je žiri interesovalo jeste zašto je pjevao pjesmu o izgubljenoj ljubavi.

Aleksandar Stevanovski nije vratio Bojanu u svoj život, već je našao Sanju, koja je došla s njim u studio i koja ga je bodrila iz bekstejdža. Ono što je interesovalo žiri jeste zašto je pjevao pjesmu o Bojani, a on je to opravdao sljedećim riječima:

– Ja mislim da ne treba da pjevam pjesme koje nemaju veze s mojim životom.

On nije prošao dalje, ali je rekao kako će doći i iduće godine, a uz to je dodao kako će pjevati, ukoliko do tada raskine sa Sanjom neku pjesmu gdje se spominje Sanja.

Autor: Ekskluziva.ba