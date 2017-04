ZVEZDE GRANDA: Oni su prošli u četvrti krug

Nova epizoda trećeg kruga “Zvezda Granda” donijela je mnogo fantastičnih nastupa i duhovitih rasprava koje će se dugo prepričavati. Marija Šerifović je otkrila da je razlika između Jelene Karleuše i nje u tome što je ona tu da savjetuje sve kandidate, dok diva konstantno traži novu Lejdi Gagu.

To se pokazalo i tokom jednog ženskog duela kad je Jelena rekla da nijedna od dvije kandidatkinje nije materijal da postane zvezda. Na to se nadovezao Aca Lukas koji je rekao da se zvezde rađaju i da bi ceo žiri trebao da ode ispred porodilišta i da čeka da se to dogodi. Ovo je nasmijalo sve do suza, a popularni folker je dodao kako kad se zvezda rodi onda će se svi slikati sa njom i to će ujedno biti kraj serijala.

Žiri se odlično zabavljao i tokom nastupa sjajnih kandidata koji su ponovo pokušali da ostave utisak ne samo pevanjem već i scenskim nastupom.

U tome su uspjeli:

Bojan Davidović,

Milana Stevanov,

Jovana Vasić,

Mirjana Šišić Pavlović,

Kristina Nina Jovanović,

Miloš Živković,

Valentino Perutina,

Adnan Jerlagić,

Elvin Čavkić,

Nemanja Todorović i

Miralem Ramić

Čestitamo i želimo im puno sreće u četvrtom krugu!

Autor: grand.online