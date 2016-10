Znate li koje su nove kazne za vožnju bez pojasa i korištenje mobilnog telefona?

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH organizirala je jučer u Sarajevu javnu raspravu о Priјеdlоgu zаkоnа о izmјеnаmа i dоpunаmа Zаkоnа о оsnоvаmа sigurnosti sаоbrаćаја nа putеvimа u BiH.

Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma državnog parlamenta Momčilo Novaković je kazao da od današnje rasprave očekuje dosta prijedloga kojima bi se mogao poboljšati postojeći tekst zakona.

“Na javnoj raspravi su neka pitanja u žiži, a njih je javnost i do sada imala priliku da čuje, od ograničenja upotrebe vozila sa stranim tablicama gdje je novi zakon predložio da oni koji imaju stalni boravak u BiH, građani BiH, ne mogu koristiti vozila sa stranim tablicama izuzev ukoliko u BiH imaju privremeno boravište nekih šest mjeseci”, kazao je Novaković.

Dodao je da pojedini učesnici u javnoj raspravi smatraju da to nije u skladu s evropskom praksom.

Naveo je da se kao veoma sporno danas pokazalo i mogućnost registracije vozila u stanicama tehničkog pregleda koje su za to osposobljene jer ovium rješenjem nisu zadovoljna mistarstva unutrašnjih poslova.

“Ovaj zakon uvodi novu instituciju, to je institucija privremenog tehničkog pregleda. Ustvari radi se o tome da taj preventivni pregled bi se radio šest mjeseci nakon redovnog tehničkog pregleda kod određene grupe vozila, a to su renta-car vozila, vozila na kojima se vrši obuka vozača, autobusi, taksi vozila itd”, navodi Novaković.

Po njegovim riječima, u javnosti su bile sporne i kaznene odredbe koje su izazvale i najviše diskusija.

Novaković kaže da je zakon predvidio određene izmjene, navodeći primjer da je za nenošenje pojasa ili upotrebu mobilnog telefona predviđena kazna od 100 do 300 KM.

“Zatim, ukoliko koristite uređaj za ometanje provjere brzine, također je kazna od 100 do 300 KM za vozače. Potom, povećana je kazna za sve one koji se kreću brzinom većom od dozvoljene od 20 do 30 kilometara. Također su povećane kazne i za one koji se kreću brzinom od 10 do 20 kilometara iznad dozvoljene brzine. Za njih su predviđene kazne 50 KM, umjesto 30 KM kako je bilo”, pobrojao je Novaković neke od predloženih izmjena.

Naveo je da je predviđena kazna od 50 KM za pješaka koji koristi mobilni telefon krećući se kolovoznom trakom ili ima slušalice u oba uha kad se kreće kolovoznom trakom.

Po njegovim riječima, zakon je predvidio i znatno veću kaznu za vozače koji voze na prednjem sjedištu osobe koje su pod uticajem alkohola. Tu je kazna od 50 do 250 KM.

Novaković je kazao da ostaje odredba koja je bila, a koju je definirao Zakon o prekršajima, da ukoliko u roku od osam dana platite kaznu onda je ona 50 posto od utvrđenog iznosa.

“Zašto je to sad sporno. U BiH imamo oko 56 miliona nenaplaćenih kazni u saobraćaju i ove odredbe će povećati muku onima koji redovno plaćaju kazne. Oni koji nisu plaćali, neće ih plaćati ni sada bez obzira na to kolike one bile. Tu mora doći do izmjene Zakona o prekršajima, jer njegove odredbe su omogućile neplaćanje kazni”, smatra Novaković.

Ističe da će se morati promijeniti Zakon o prekršajima “ukoliko želimo da ovako visoke kazne daju efekte”.

Autor: Fena