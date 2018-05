Zmijolovac: Ljudi me stalno zovu, zmije im ulaze u kuće i automobile

‘Ljudi me zovu sa svih strana, čim vidim nepoznat broj, odmah znam da je nekome zmija u kući. Jučer sam išao na intervenciju u Slavonski Brod, dan prije zvao me čovjek iz Rijeke, zmija mu je ušla u kanal u garaži i molio me da dođem i uhvatim ju, trebao sam ići i na Psunj, ali bio sam spriječen, pozivi su svakodnevni’, kazao je poznati hrvatski zmijolovac Darko Karamazan iz Šumeća kod Slavonskog Broda za Glas Slavonije.

Ovih dana Karamazanustalno zvoni mobitel, zatrpan je pozivima uspaničenih građana. Više temperature natjerale su zmije da napuste svoja skrovišta i krenu u potragu za hranom i partnerom. Pritom se ne libe ulaziti u dvorišta, podrume, pomoćne prostorije, kuću, pa čak i automobile. Tad ljudi zovu Darka koji zna prepoznati vrstu zmije, a na i gdje bi se ona mogla skriti te kako je uhvatiti. Nalazio ih je posvuda, pod krevetom, u ormarima, kupaonicama, kuhinjskim elementima, pa čak i u pećnici.

Zmije su zaštićene životinje

Zmije su zaštićene i ne smije ih se ubijati, a nema ni lova. Kako je objasnio, ljudi bacaju hranu, miševi se kote, otrovnice se njima hrane i tu si stvaraju staništva i razmnožavaju se. Najotrovnija zmija na terenu je riđovka, no ima i dosta smukova i bjelica, šarenih zmija koje imaju trokutastu glavi i podsjećaju na riđovku, ali neće ugristi.

‘Ljudi se boje, i ja ih razumijem. Zar mislite da bih ja spavao u kući u kojoj je zmija? To si uopće ne mogu zamisliti’, rekao je zmijolovac i istaknuo kako ne postoji dežurna služba koja bi bila dužna pronaći i uhvatiti zmiju. Kaže kako već godinama upozorava na tu činjenicu i radi besplatno, trošeći svoje vrijeme i gorivo. Intervencija je sve više, a troškove mu niko ne nadoknađuje.

Danas ne može naći ni čovjeka koji bi išao s njim i pomogao mu izmaknuti krevet ili ormar kako bi prišao zmiji.

‘U Uredu za zaštitu životinja u Zagrebu prije nekoliko godina su mi rekli da narod jednostavno mora naučiti živjeti sa zmijama. Odgovorio sam: Hajde da vam donesem nekoliko riđovki, pustim ih u hodnik pa da vidimo kako ćete se vi stručnjaci snalaziti, pokažite mi kako se to radi. Rekli su mi da ih provociram i izjurili me van. Oni su zmiju zaštitili, ali nisu odredili ko će je ukloniti ako nekome dođe u kuću. Žena ima četvero djece, već pet dana spava u tuđoj kući i moli me i kumi da dođem, ne smije otići u svoju kuću po bočicu za bebu. I šta bih joj ja trebao reći? Neka nauči djecu na to da im u kući živi i zmija! Pa nije to mačka ili pas’, kaže revoltirano.

Kada uhvati zmiju mora se javiti inspektoru u Vinkovce, a onda zmiju odnijeti i pustiti u prirodu, u najbližu državnu šumu.

Autor: Glas Slavonije