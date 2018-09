“Zmajevi” otputovali u Belfast, žele napraviti dobar rezultat

Nogometna reprezentacija BiH otputovala je u 11 sati sa Sarajevskog aerodroma u glavni grad Sjeverne Irske Belfast, gdje će u subotu igrati prvu utakmicu Lige nacija.

Selektor Robert Prosinečki zadovoljan je zdravstvenim biltenom, a u reprezentaciji vlada odlična atmosfera.

– Nama je svaka utakmica važna. U Irsku idemo motivirani, imamo dobru atmosferu u ekipi i svi igrači žele dobar rezultat. Sjeverna Irska je ekipa koja kući igra veoma dobro, agresivno i imaju odličnu podršku s tribina. Već šest godina igraju zajedno, tako da su jedna iskusna i dobra reprezentacija. Mi težimo posjedu lopte i kroz pas igru želimo doći do gola, a oni su sjajni na korneru, autu i svim prekidima pa ćemo na to pripaziti i večeras ćemo još to uigravati – kazao je Prosinečki.

Let u Belfast trajat će tri sata, a igrači bi po dolasku trebali odraditi i jedan trening koji je zakazan za 17.30 sati. Službeni trening naše reprezentacije zakazan je za petak u 14 sati.

Autor: Avaz