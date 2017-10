Zmajevi izgorjeli na Grbavici: Šok na početku utakmice, dobra igra, pljuštali golovi – ali ništa od baraža!

Za nas odlučujuća utakmica 9. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, koja se danas igra na Grbavici između Bosne i Hercegovine i Belgije, počela je šokom već u četvrtoj minuti igre, kada se mreža bh. reprezentacije zatresla, a Meunier doveo Belgijance u vodstvo od 0:1.

Međutim, Zmajevi se ni za trenutak nisu predali i nastavili su ofanzivnu igru u kojoj su se redale šanse pred golom Belgije, no lopta nije htjela u mrežu sve do 30. minute. Sjajna asistencija Džeke, lopta dolazi do Medunjanina i mreža Belgije se konačno zatresla – izjednačenje. Grbavica je eksplodirala!

Samo deset minuta kasnije katastrofalna greška belgijskih reprezentativaca na sredini terena, Višća odlično ulijeće i kontru završava sjanim pogotkom – BiH vodi sa 2:1. Potpuni preokret na terenu zapalio je tribine Grbavice sa kojih se orilo jedino “Hoćemo pobjedu!”

Drugo poluvrijeme počelo je dominacijom Zmajeva, ali u 59. minuti akcija Belgijanaca završava pogotkom – Batsuhiayi izjednačava na 2:2.

A onda u 69. minuti prava katastrofa, i Verthongen pogađa mrežu bh. reprezentacija i Belgija ponovo dolazi u vodstvo – 2:3.

Nova nada za BiH otvara se u 82. minuti kada pogotkom Đumića Zmajevi dolaze do novog izjednačenja, ali je već u narednoj minuti pokopana, jer Carrasco trese mrežu Begovića i Belgiju dovodi do konačnog rezultata od 3:4.

Početni sastavi timova:

BiH: Begović, Đumić, Kolašinac, Vranješ, Bešić, Medunjanin, Džeko, Šunjić, Lulić, Duljević i Višća.

BELGIJA: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Verthongen, De Bruyne, Fellaini, Batsuhiayi, Hazard, Mertens, Meunier i Carrasco.