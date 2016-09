Zločin koji je šokirao BiH: Zagrlio je djevojku i rekao ‘hajmo popiti kafu’, a onda bacio bombu

Dalibor Gavrić ispunio je prijetnje da će ubiti nevjenčanu suprugu tako što je aktivirao bombu.

Došao je u kafić “Akapulko” u kojem je Milijana Malešević radila i nakon kraće svađe izašli su iz lokala koji je bio pun gostiju. Udaljili su se desetak metara nakon čega je on aktivirao bombu i ubio je na licu mjesta. Sve je vidio njen ujak, javlja ATV.

– Zagrlio ju je za ruke i rekao “hajmo popiti kafu”. Bacio je između njih bombu, ona je jadna ostala mrtva, a on je počeo da bježi. I tu mu je policajac stavio ruku na nogu, da ne bježi – kaže Zoran Miladinović, ujak Milijane Malešević.

Pretpostavlja se da je Gavrić želeo da presudi i nevjenčanoj supruzi i sebi. Nije želio da prihvati raskid šestogodišnje veze koju je Milijana navodno prekinula upravo zbog njegove ljubomore, prenosi Avaz.

Iz Austrije, gdje je radio, svakodnevno joj je slao prijeteće poruke. Pretpostavlja se da je kap koja je prelila čašu bila njena nova veza. Vratio se kući i svoje riječi sproveo u djelo.

Od početka veze uvijek je bilo nekih prepirki, on je bio puno ljubomoran, stariji od nje 18 godina. Nije dao ni sa kim da se ona druži, da strogo bude po njegovom. On je njoj prijetio da će završiti kao Ksenija Pajčin, da će ubiti i sebe i nju . Ja sam njoj govorila da ga prijavi, ona je rekla “tetka, nema Dalibor hrabrosti za to, ja njega poznajem šest godina ” – priča Svjetlana Jevtić, tetka Milijane Malešević.

Milijana Malešević i Dalibor Gavrić imaju četvorogodišnjeg sina. Brigu o njemu preuzeće Milijanina sestra.

