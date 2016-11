Zlatan Nalic smatra da BiH moze biti prva u grupi i pored poraza od Belgije

Zlatan Nalić, trener konsultant reprezentacije Švedske, nedavno je ponovo bio gost Sarajeva i oduševio je sportsku javnost u BiH i novinare svojim predavanjem na ”Simposaru”, gdje je bio gost i predavač Sabahudina Topalbećirevića.

Popularni i harizmatični nogometni trener ostavio je izvanredan utisak na bh.javnost svojim izlaganjem o modernoj viziji fudbala i zajedno sa Davorom Šukerom bio je veliko osvježenje posjetiocima. Nekoliko puta na simpozijumu je spominjan u kontekstu selektora BiH u budućnosti, a što se tiče narednih utakmica bh. reprezentacije rekao nam je kako utakmice BiH prati isključivo navijački i ne razmišlja mnogo o načinu njihove izvedbe, jer uporedo idu utakmice reprezentacije Švedske na koje mora biti 100% fokusiran.

– Reprezentacija BiH ispred sebe ima takozvani šest poena meč sa reprezentacijom Grčke koju vidimo kao najopasnijeg konkurenta za drugo mjesto u grupi (kako se to sada tumači), koje bi nam obezbijedilo odlazak na SP. Šest poena meč iz razloga što je koliko je bitno osvojiti tri poena, toliko je bitno uskratiti Grke za tri poena upravo iz razloga direktnog rivaliteta za plasman. Jako teška utakmice očekuju BiH, jer je umiješana riječ ”moramo” koja otežava pristup utakmici i daje joj znacaj koji prouzrokuje tremu i nesvjesne strahove od kojih motoricke sposobnosti budu jako oslabljene. Zato se utakmice trebaju rješavati u pravo vrijeme kao bi se ovaj faktor moranja izbjegao! Smatram da je Bosna Bolja od Grka i da je to ipak presudno! Jedna dobra osobina reprezentacije BiH je ta što uvijek ima individualno igrače, koji na svoju ruku mogu riješiti utakmicu čak i kada timska funkcija zakaže – kaže Nalić.

Zlatan je siguran da je utakmica sa Belgijom uticala na igrače BiH i da su izvukli veliku pouku iz te utakmice sa kojom mogu spremniji i motivisaniji ući u meč sa Grčkom.

– Jasno je svima da su u fudbalu jako male marginale i da svako svakoga može pobijediti danas ovisno sa kakvom motivacijom timovi naprave pristup utakmicama. Iako su mnogi već plasirali Bosnu kao tog drugoplasiranog u grupi želim napomenuti da uzvratna utakmica u Zenici protiv Belgije još nije igrana i da ona može donijeti podjednako veliku razliku u našu korist kao što je to bila u Belgiji u njihovu! Zato se do kraja kvalifikacija ne treba odricati prvog mjesta u grupi. Sve do kraja kvalifikacija gajim nadu da Bosna može pobijediti svoju grupu bez obzira na izgubljeni meč protiv Belgije. I uprkos činjenici da su Belgijanci onako narodski već pri žrijebu podigli ruke uvis kao pobjednici u ovim kvalifikacijama – ističe trener konsultant reprezentacije Švedske.

Na kraju Zlatan se prisjetio jedne poučne priče o jednom od najboljih tenisera svih vremena Björn Borga.

– On je imao principa da na Wimbledonu i inače turnirima koji se sastoje od mnogo mečeva ne diže ruke u vis kao pobjednik ukoliko se ne radi o finalnom završnom meču. Nadam se da su svi Bosanci svjesni da se ima mnogo igrati do konačnog poredka. Jedan odličan primjer obaranja predrasuda je upravo mlada reprezentacija Švedske, koja je izborila plasman na EP koje se igra u Poljskoj u 2017. Godini, tako što je bila prva u grupi u kojoj su favoriti bili Đpanija i Hrvatska . Dvije reprezentacije kojima reprezentacija Švedske ne bi ”smjela” konkurisati gledajući na atrakcionu i marketinšku vrijednost svojih igraća u poređenju sa npr. te dvije reprezentacije – kaže Nalić.