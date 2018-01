Zlatan bez dlake na jeziku: Ne vole me jer sam Ibrahimović, da sam Svenson ili Anderson, sve bi bilo lakše

Kada nešto radim, to je zato što znam da mediji neće uvijek prihvatiti što kažem, započeo je razgovor za Canal+ Zlatan Ibrahimović pa nastavio:

“Naprimjer, moja rečenica o Ajfelovom tornju, znao sam da će se na to dići. Namjerno sam to učinio jer sam znao da će ostvariti efekt. Jesam li to mislio ili ne, to je drugo pitanje.

“Dok sam bio Francuskoj, vi ste rekli da sam arogantan, a ja sam rekao da su Francuzi poznati po aroganciji. Dakle, ja sam kao vi. Morate me obožavati, jer savršeno predstavljam Francusku.”

Nedavno je Ibra izjavio da ga švedska štampa konstantno napada.

“Ne prihvataju me kao Ibrahimovića. Ako neko napravi iste greške kao ja, njega će braniti. Mene ne brane. Ali nema veze, zbog toga sam jači. To je poput rasizma, to je sigurno, pa nisam ja kriv što nisam Svensson ili Andersson. Da sam plav, branili bi me i da opljačkam banku.”

“Vjerovatno sam najbolji švedski igrač u historiji. Napravio sam neko što niko nije. Pa prije mene rekorder za Švedsku zlatnu loptu bio je dva, ja ih imam 11. Najbolji sam.”

Autor: Avaz.ba