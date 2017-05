“Živio je na moj račun, nije htio da radi, a kada sam otišla našao je posao, a ja sam postala kur*a što se razvela”

Brak je pravna veza između dvoje ljudi u koju je potrebno uložiti malo truda da bi bilo lijepo i jednoj i drugoj strani.

Prije braka mnoge stvari djeluju jednostavno, a osoba sa kojom ste u vezi može djelovati kao savršena, što u stvarnosti ne mora biti tako, obzirom da se ljudi istinski opuste samo na provjerenom i poznatom terenu, to je najčešće kada su kod svoje kuće i tada možete vidjeti njihovo pravo lice.

Za Source portal govorile su obične žene, koje su sa nama podijelile svoja iskustva sa muževima i njihovom odnosu prema braku, te koliko su se stvari promijenila nakon što su se udale.

Nura Begić: Prije ulaska u brak obećao mi je bajku

Nura Begić je bila tri i po godine u braku. Prije toga poznavala je momka dva mjeseca ,koliko im je trajala veza prije nego što su odlučili da se vjenčaju. Razvela se prije mjesec dana.

“Muškarci se promijene nakon ulazka u brak i to se uveliko se promijene. Prije ulaska u brak obećavaju bajke, a nakon ulaška u brak više i ne obraćaju pažnju na ženu. Par dana traje ta romantika koju su obećavali i to je sve”, iskrena je Nura Begić.

Prije udaje Nura kaže kako je njen izabranik bio jako pažljiv, nježan, kako joj je poklanjao svu pažnju i svoje vrijeme.

“Bio je je romantičan jako, o svemu smo mogli pričati dok smo bili u vezi. Zaista se trudio, dok je sve to stupanjem u brak nestalo kroz par dana”, kaže naša sagovornica.

Nurin suprug se “opustio”, postao nezainteresovan misleći da je sada žena tu i da nema potrebe da se i dalje trudi oko nje.

“Vjerovatno je mislio ako smo u braku da ne treba da se trudi, ono kao oženio me, njegova sam, što bi se trudio. Jako je rijetko izlazio, vrijeme je provodio igrajući igrice, dani i noći su mu tako prolazile, čak se nije trudio ni da nađe posao, ništa ga nije zanimalo osim TV-a i igrica. Ni ja, ni dijete, a ni to što ja radim za nas troje, apsolutno ni za što nije imao interesovanja. Razlog je bio taj što je on mamino dijete i pored svega toga što sam ja morala se brinuti i za dijete, kuću, njega, pored njegove nepravde i svega toga, morala sam trpiti i nepravdu njegove mame. Nažalost, tuđa kći, nisam njena i onda se snaha smatra uljezom bez obzira kakva bila”, iskrena je Nura.

Naša sagovornica tvrdi kako se trudila spasiti taj brak, ali kako nije više mogla izdržati da tako živi.

“Donijela sam odluku da ne želim živjeti tako cijeli život i da je bolje za oboje da se razvedemo. Nakon razvoda nije imao ko ga finansirati i odmah je našao posao, zaposlio se, živi život, a ja sam pored sveg truda da naš brak opstane postala kur*a što sam se razvela”, otvorena je Nura.

Kerima Delalić Zeba: Ljubav se mora održavati

Kerima Delalić Zeba se udala prije četiri godine. U vezi je sa svojim izabranikom bila godinu dana, a početak braka joj je bio težak.

“Najteže je bilo stvoriti zajedničke navike. Ono što si radio prethodnih 20 i nešto godina sada je trebalo uključivati još jednu osobu. Trebalo je vremena da se uhvati taj neki ritam i navike koje su oboma odgovarale. On kao osoba nije se promijenio, još uvijek je ista osoba u suštini, ali se ulijenio u smislu da se ne trudi kao nekada u vezi. Najveća promjena je bila nakon rođenja našeg sina. Mislim da se ni dan danas nije uživio u ulogu oca, jer je poprilično neozbiljan kao što je bio i u vezi”, rekla je za “Source” Kerima Delalić Zeba.

Dok su se zabavljali njen muž je bio zanimljiv, volio je da se šali, a takav je ostao i nakon ulaska u brak.

“Tu naviku nije promijenio pa često izgleda kao neozbiljna osoba. Znao se šaliti na moj račun kao i na svoj što meni nije smetalo, čak mi je bilo simpatično. I sada je takav, stalno se šali, ali da se muškarci opuste u tom smislu da se ne trude toliko oko žene to jeste istina. Nije stalno tako, ali dešavaju se ti periodi kada čini mi se ne može ni sam oko sebe, a ne oko mene da se trudi”, iskrena je Kerima.

Najveća promjena je svakako dolazak djeteta, obzirom da navike koje ste stvorili zajedno morate da promijenite jer je u vaš život ušao novi član.

“Mislim da se ljubav treba i mora održavati kao i sve drugo. Treba naći vremna samo za vas dvoje, odlazak na neko mjesto gdje ste izlazili kad ste bili u vezi, raditi stvari koje ste nekada radili i to je nekada dovoljno da se taj plamen probudi. Dosta ima i do žene, žene većinom zbog umora prestanu voditi računa o sebi i posvećivati se partneru. Muškarci nažalost prvo primijete fizički izgled žene, ali definitivno karakter zadržava. Teško je balansirati sve to pogotovo na početku kada dođe beba u kuću i porodicu. Nažalost tada najveću ulogu ima žena koja mora biti i majka i supruga i zadržati samu sebe u svemu tome, a naravno muškarac mora biti razuman. Ja se sjećam naših prvih dana sa sinom kada bukvalno mjesecima nisam spavala, a i ono par sati što sam mogla spavati je bilo od 20 h do 00:00 ja sam to vrijeme provodila sa mužem i posvećivala se njemu i nama. Tada bukvalno nisam spavala nikako, ali trud se isplatio jer se ni jednog trenutka nismo udaljili jedno od drugoga”, rekla nam je Kerima.

Neira Sijerčić Somun: Prije sam platu trošila na šminku, a sada na račune i kredit

Neira Sijerčić Somun je u braku tri godine. Prethodno je četiri godine bila u vezi sa svojim mužem kojeg je dobro poznavala ulaskom u brak, ali zajednički život nosi svoje probleme.

“Trebalo mi je malo vremena da skontam kako adekvatno da rasporedim novac. Prije sam svoju platu trošila samo na odjeću, šminku, putovanja. Dok sada u braku razmišljam kako platiti kredit, režije, šta ću kupiti za namiru, šta mi sve za dijete treba, jednostavno, prije o tome nisam razmišljala, ali vremenom se na sve navikneš”, rekla je za Source Neira Sijerčić Somun.

I njen muž se promijenio nakon što se oženio i ne trudi se oko Neire kao prije.

“Prije se malo više oko mene trudio, ali mislim da je to normalna faza u životu. Mi dok smo se zabavljali stalno smo negdje išli, kupovao mi je razne poklone, a i ja njemu, a sada u braku kako smo nemamo vremena za nas, a ni za kupovinu poklona. Sada mi da novac i kaže kupi sebi šta želiš”, kaže nam Nejra.

Neira sa mužem živi kod svekrve, tako da kućne poslove ne obavlja sama, nego rasporede njih dvije šta će koja da radi.

“Nema potrebe muž da radi po kući, premda zna nekada usisati, čarape ostavlja uvijek u korpu, ali kada dođe sa posla uniformu samo baci i oblači se za trening i preko vrata. To me iznervira, malo rondam, pa onda sklonim, šta cu drugo”, kaže Neira, koja je pohvalila izgled svoga muža.

“Ja sam ta koja se malo “zapustila”, nikako da se nakanim da skinem koju kilu nakon trudnoće, a moj muž radi i kao trener golmana. On je zgodan sportista i drži do sebe i nema šanse da ode do granapa, a da frizuru ne napravi”, rekla je Neira kroz smijeh i dodala da mu je jedina mana fudbal, ali da je bolje da se zabavlja oko fudbala nego oko druge žene.