Zima je iza nas – Sačuvajte brisače tokom ljetnjih vrućina

Jesen je godišnje doba kada se vozači sjete da je došlo vrijeme zamjene brisača. Kišni dani nas podsjete na to, osim ako niste pazili, pa ste oštetili gumice već za vrijeme prvih ljetnjih vrućina.

Ovaj tekst pišemo zapravo u vrijeme kada su kišni dani iza nas, a lagano se pojavljuje sunce i već zna da ugrije tu i tamo.

Sunce može oštetiti metlice brisača

Tokom sunčanih dana zapravo nam brisači i nisu često potrebni, no ipak, s vremena na vrijeme nam zatrebaju. Baš tada, ako ne pazimo može doći do oštećenja metlice. Zapravo, ako su brisači dugo stajali na suncu, pa ih pokrenemo, može lako doći do pucanja gumice. Gumica se od dugog stajanja može zapeći za vjetrobransko staklo. Ako se to dogodi, a vozač nesmotreno upali brisače lako dolazi do oštećenja.

Bilo bi dobro da brisače redovno palite svaki put kada sjednete u automobil, prije nego krenete na put. Laganim pranjem vjetrobranskog stakla zapravo možete produžiti vijek trajanja gumice brisača. Tečnost za pranje staklene površine će dobro doći prilikom uklanjanja raznih nečistoća, ali i kao blago zaštitno sredstvo za gumice.

Ako je slučaj da dugo niste vozili automobil, a trebate ići na put, svakako prije nego sjednete u automobil provjerite da li su brisači zapekli za vjetrobransko staklo. Lagano ih pokušajte odvojiti povlačenjem ruke brisača. Ako primijetite velike slojeve prljavštine, uzmite neku krpu i umočite je u vodu. Očistite vjetrobransko staklo krpom, pa onda i tečnošću za pranje stakla. Pokrenite brisače neka odrade svoj ciklus. Sada ste spremni da krenete na put, bez straha da će gumice puknuti prilikom prvog pokretanja brisača.

Važno je ovo učiniti još i prije polaska, da se ne dovedete u nezavidnu situaciju – da vam usred putovanja brisači počnu mrljati po vjetrobranskom staklu.

Prljavština i prolazak kroz rojeve insekata

Pored gore spomenutog, često se dogodi da nakon dužeg ili kraćeg puta prođete kroz rojeve insekata. Dođete kući i ne stignete isti dan u auto perionicu. Nije to veliki problem, ali je važno već sljedeći put prije nego sjednete u automobil očistiti vjetrobransko staklo. Na taj način ste produžiti trajnost brisača i provjeriti njihovu ispravnost.

U samom uvodu smo spomenuli da se najčešće brisači mijenjaju u jesenjem periodu. Ipak, ako ne pazite na stvari koje smo napisali možete sebi stvoriti dodatne troškove i vršiti zamjenu i prije nego što je zaista bilo potrebno.

Metlice brisača se zapravo mijenjaju dva puta godišnje! Ili jednom!?

Doduše, neki stručnjaci smatraju da je gumice potrebno mijenjati najmanje dva puta godišnje, ali to je većini vozača ipak bespotreban trošak. Stoga je i naše mišljenje da se brisači ne trebaju mijenjati tokom ljetnjih mjeseci, osim ako nisu baš uništeni od nepažnje i lošeg rukovanja.

Da bi pročitali još na ovu temu, saznali par zanimljivih detalja i naučili kako se brisači čuvaju tokom godine – predlažemo da pročitate ovaj članak.

Saznajte kako djeluju UV zrake na sve gumene elemente na automobilu. Što učiniti ako se gumice brisača zalijepe za staklo uslijed smrzavanja tijekom niskih temperatura, te kako izbjeći previše brzo trošenje gumica na brisačima. Sve spomenute savjete možete pročitati na jednom mjestu.

Za lakšu i ugodniju vožnju, i ono najvažnije – za sigurnu vožnju pazite na ispravnost brisača. Ovaj dio automobila često uzimamo zdravo za gotovo, no jedan je od značajnijih faktora za sigurnost u prometu. Na vrijeme zamijenite gumice brisača, a da bi trajali što duže naučite ih pravilno održavati.