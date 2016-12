Žestoke kazne za vozače koji prekrše zabranu prema principu par-nepar

Pravna lica koja se na sarajevskim ulicama ne budu pridržavala odluke o saobraćaju, prema principu par-nepar, bit će kažnjena novčanim iznosom između 1.000 i 5.000 KM, a fizička lica će za ovaj prekršaj morati platiti od 500 do 1.000 km, potvrdio je za Avaz.ba ministar unutrašnjih poslova KS Vedran Mulabdić.

Kazne će plaćati i vozači koji budu ulazili na područje Kantona Sarajevo.

– Odluka se odnosi na sva vozila koja saobraćaju na području Kantona Sarajevo tako da je nevažno da li ulaze ili izlaze iz KS. Kazne su za pravna lica u iznosima od 1.000 do 5.000 KM, a za fizička od 500 do 1.000 KM. Kazne su propisane i one su takve kakve su – rekao je Mulabdić.

Autor: Avaz.ba