Žestoka reakcija Ahmetovića nakon isključenja iz SDA: Bilo je samo pitanje dana

Sadik Ahmetović, koji je je član SDA od 1990. godine, danas je isključe iz te stranke. Kako je za N1 kazao, nije iznenađen ovom odlukom Predsjedništva SDA.

“Nisam iznenađen. Zapravo je bilo pitanje dana kada će rukovodstvo stranke koju sam osnivao odlučiti da me kazni zato što ne želim odustati od ideje i obećanja SDA. Mi smo obećavali bolji život, a ne veće namete. Ovo je i pokazatelj da rukovodstvo SDA nema snage da se suoči sa problemima u stranci. Isključeni smo mi jer smo odbili po kratkom postupku gurati skuplju naftu, a nisu napadači na zamjenika predsjednika SDA i državnog ministra Adila Osmanovića, a nisu ni optuženi za korupciju i kriminal. To puno više govori o SDA nego o meni i isključenim kolegama”, naveo je Ahmetović za N1.

Ahmetović je član Stranke demokratske akcije (SDA) od 1990. godine, a godinu kasnije je ušao u Skupštinu Opštine Srebrenica.

Od 1995. do 1996. bio je poslanik u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona. Na izborima 2000. godine ponovo je izabran za odbornika u Skupštini Opštine Srebrenica, a već sljedeće godine i za potpredsjednika ovog tijela, u kojem ostaje do 2006. godine. Istovremeno je bio i poslanik Narodne skupštine Republike Srpske od 2002. do 2006. godine.

Na Općim izborima 2006. godine izabran je, preko kompenzacijskog mandata, za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Krajem novembra 2009. godine postaje ministrom sigurnosti BiH, i na tom mjestu ostaje do 2012. godine. Na Općim izborima 2010. bio je kandidat za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz RS-a, ali dobivenih 4.686 glasova mu nije bilo dovoljno za osvajanje mandata.

Od 2014. godine je savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH. Na izborima 2014. kandidirao se za mjesto u Parlamentarnoj skupštini BiH. Nije osvojio dovoljno glasova, ali je ipak dobio kompenzacijski mandat.

Autor: N1