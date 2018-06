Ženu na groblju ugrizao poskok

Poskok je ženu na groblju u Gračacu u Hrvatskoj ugrizao za nogu, a život joj je spasio poštar koji je naišao i prevezao je do Hitne pomoći.

U gospićkoj bolnici oporavlja se starija ženska osoba koju je u utorak navečer u Gračacu ugrizao poskok.

Do ugriza je došlo u poslijepodnevnim satima te je pravovremenom reakcijom uposlenika Hitne medicinske pomoći u Gračacu žena prevezena u OB Gospić, gdje je smještena na Odjelu intenzivne njege, piše “Novi list”.

Ženu je poskok ugrizao dok je bila na groblju. Prilikom čišćenja groba, zmija koja se skrivala u blizini vjerovatno se prepala te je nesretnu ženu, koja je bila u društvu s prijateljicom, ugrizla za nogu.

S obzirom na to da nijedna od njih nije imala mobitel, izašle su na cestu i pješice krenule po pomoć. Nakon što su prehodale više od jednog kilometra, naišao je poštar koji ih je prevezao do lokalne ambulante, a otamo je nesretna žena prevezena do najbliže bolnice u Gospiću, koja je udaljena pedesetak kilometara.

Autor: Avaz