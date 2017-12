Zeničanin preživljava zahvaljujući dobrim ljudima: Dževad Sulumanović pet godina živi kao beskućnik

Dževad Sulumanović iz Zenice već pet godina živi kao beskućnik, a uspijeva preživjeti zahvaljujući dobrim građanima, koji mu daju hranu i nešto novca.

Bio u bolnici

Kako tvrdi Sulumanović, drugog rješenja iz situacije u kojoj se nalazi, nema, a posebno mu je teško kada su minusi i kada pada snijeg.

– Živim ovako, po ulici, već pet godina. Ako je kiša, pomjerim se kod pošte, jer ovdje gdje se trenutno nalazim, sve pokisne. Nudili su mi pomoć iz Centra za socijalni rad, ali ja neću kontejner negdje u šumi – govori Sulumanović.

Nedavno su mu mještani, kaže, dali jedan stari kauč, na kome trenutno spava pod otvorenim nebom.

– Ima ljudi koji mi dođu i donesu nešto hrane. Imam tri deke, naložim sebi vatru i nekako živim dan za danom – govori on.

Prema riječima Ejaza Šarića iz Centra za socijalni rad Zenica, upoznati su sa slučajem Sulumanovića.

– Bio je neko vrijeme i na Neuropsihijariji. Nekoliko puta smo mu nudili pomoć, ali on to sve odbija – kaže Šarić.

Odbija pomoć

Ističe da bi kontejner, koji on odbija, poželio svaki beskućnik, jer je itekako opremljen, ima kupatilo i topao prostor.

– Osim topline, on bi tamo mogao provoditi vrijeme tokom dana. Također, nudi mu se prilika i da nešto zaradi, ali on to sve odbija – tvrdi Šarić.

Dodaje da imaju papir koji je potpisao Sulumanović kako odbija njihovu pomoć, a da je Centar za beskućnike kod Drivuše u Zenici izgrađen prije tri godine i zadovoljava sve kriterije.

