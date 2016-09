Zenica: Bosanskohercegovačka reprezentacija sa optimizmom u početak kvalifikacija

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupljanjem u Sarajevu počela je prvi dio priprema za predstojeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2018. godine, te su pripreme nastavili od petka u Trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, javlja Anadolu Agency (AA).

Izabranici Mehmeda Baždarevića u petak popodne odradili su prvi trening u sklopu drugog dijela priprema, a na obraćanju novinarima reprezentativci Senad Lulić, Vedad Ibišević i Ervin Zukanović rekli su kako je atmosfera dobra i u reprezentaciji i u Zenici, ali da kvalifikacije treba otvoriti pobjedom.

Nakon susreta s Estonijom, u drugom i trećem kolu bh. reprezentacija igra protiv Belgije u gostima (7. oktobar) i protiv Kipra (10. oktobar).

Toni Šunjić rekao je kako sve ide po planu.

”Pripreme idu po planu, mislim da radimo dobro i ozbiljno se pripremamo za sljedeću utakmicu. Sjećamo se prošlih kvalifikacija i kiksa na početku, tako da ovaj put ne smijemo to dozvoliti. Nemamo previše informacija o protivniku, ne smijemo nikoga potcijeniti iako smo favoriti i nadamo se da ćemo pobijediti i uspješno otvoriti kvalifikacije. Ove kvalifikacije imamo dosta širine što se tiče igrača, to je dobro i rade svi ozbiljnije i jače i svi žele da počnu utakmicu, svako se nada minutaži ali vidjet ćemo u utorak. Atmosfera je odlična, imamo sve što nam treba, od zabave do ozbiljnih stvari“, rekao je Šunjić.

Mario Ančić, bosankohercegovački reprezentativac rekao je da svi igrači i stručni štab daju svoj maksimum.

”Svi daju svoj maksimum, svi rade ozviljno. O Estoniji ne znamo mnogo, ali sigurno da je svaka reprezentacija danas ima to nešto, i oni imaju svoju organizaciju i kompaktnost i nisu naivan protivnik. Kako mi uđemo u utakmicu, takav će biti rezultat. Svake kvalifikacije je bitno otvoriti pobjedom, ne radi pobjede nego radi sigurnosti i optimizma i svaka reprzentacija želi otvoriti kvalifikacije pobjedom”, rekao je Ančić.

Milan Đurić na pitanje novinara o desnom skočnom zglobu umotanom u zavoje rekao je kako je to normalna stvar pred treninge i utakmice te da se ne radi o povredi.

”Nisam povrijeđen, to je bandaža za treninge i utakmice, i nema problema. Mislim da smo favoriti, mroamo to pokazati na terenu, svi protivnici su dobre ekipe i moramo početi na najbolji način, sa pobjedom i da ne pravimo greške kao prošle kvalifikacije. Selektor će odlučiti ko će igrati, svi smo spremni i u formi, a ja ću biti spreman ako budem igrati u prvih 11 ili ako budem sjedio na klupi, ja sam spreman, kao i svi ostali“, rekao je Đurić.

Naglasio je da ”misli da su zreliji, znaju se bolje te da misli da mogu bolje nego prošle kvalifikacije i da im je to cilj”.

”Mislim da smo svjesni da nemamo pravo na kiks, moramo uvijek ići na teren i ići na tri boda, a kod kuće je to obavezno, pobjedu na domaćem terenu moramo imati. To ćemo probati i potruditi se“, dodao je Đurić.

Utakmica BiH – Estonija igrat će se 6. septembra na zeničkom stadionu ”Bilino polje” od 20.45 sati. Ulaznice za meč bit će putene u prodaju od sutra u 9 sati, po cijeli 40 KM za zapadnu tribinu, 30 za istočnu, te po 20 za južnu i sjevernu.

Autor: AA