Zemlja se otvorila: Šokantna snimka dronom koja prikazuje sve posljedice potresa na Novom Zelandu

Zapanjujući snimak dronom koju je objavio GeoNet, projekat koji se bavi praćenjem geoloških opasnosti na Novom Zelandu, prikazuje štetu nastalu u novozelandskoj regiji North Canterbury nakon potresa magnitude 7.8 po Richteru.

Novi video snimak pokazuje uništenje nastalo preko prostranih pašnjaka i čak 30 kilometara dugu rasjednu liniju. Tektonski pokret bio je toliko jak da je na nekim mjestima nastala pukotina široka čak 10 metara.

Sizmolog Bill Fry kazao je kako je uvijek iznenađujuće kada se potres dogodi u blizini, no kako je bio zatečen jer se podrhtavanje preselilo na dno oceana i izazvalo cunami.

– Bio je to ogroman potres, tektonske ploče pomakle su se bočno preko 10 metara. No ono što me iznenadilo je što je potres bio takav da je izazvao cunami – kazao je Fry. Geolozi smatraju da je šteta bila tako velika jer je više rasjeda u gornjoj kori puknulo u isto vrijeme. Fizičari su energiju posljednjeg potresa na Novom Zelandu usporedili sa snagom 400 atomskih bombi.