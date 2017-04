Zbog snježnih padavina otežan saobraćaj

U Bosni i Hercegovini jutros je zbog snježnih padavina otežano saobraćanje na većini putnih pravaca. Posebno se skreće pažnja na dionice u višim planinskim predjelima, gdje snijega na kolovozu ima od 2 do 5 cm. Iako je zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme bila na snazi do 15. aprila, apeluje se na vozače da na put ne kreću bez iste. To se posebno odnosi na vozače teretnih vozila s prikolicom i šlepere. Apeluje se na vozače da prilagode vožnju trenutnom stanju i uslovima na putu. Upozorava se i na dosta slomljenog drveća koje je, pod težinom snijega, palo na kolovoz, kao i na odrone kamenja na kolovoz.

Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno.

Na magistralnom putu M-18 Sarajevo-Vogošća izvode se radovi na redovnom održavanju tako da se, tokom dana, formiraju duže kolone vozila u oba smijera.

Izdvaja se i autoput A-1, dionice Sarajevo zapad-Lepenica (u blizini tunela Igman) i Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići), kao i magistralni putevi: M-18 Tuzla-Priboj, M-4 Tuzla-Kalesija, M-16 Bugojno-Kupres, M-17 Jablanica-Mostar, M-17 Žepče-Maglaj i M-14.1 Brčko-Bijeljina.

Na planinskim prevojima u blizini Foče u toku protekle noći palo je između 20 i 30 centimetara snijega, pa je saobraćaj otežan, ali nema zastoja.

U preduzeću “Srbinjeputevi” kažu da su angažovali mašine na magistralama Foča-Dobro Polje-Sarajevo, preko prevoja Rogoj, Foča-Gacko, preko prevoja Prijeđel, Foča-Šćepan Polje i na regionalnom pravcu Foča-Čelebići-Pljevlja, preko prevoja Bakić.

Najviše snijega palo je ne prevoju Rogoj, skoro 30 centimetara, a u “Srbinjeoputevima” ističu da je dosta vozača na put krenulo bez zimske opreme, što dodatno otežava saobraćaj.

U ovom preduzeću navode da problem predstavlja i izlistalo drveće koje se pod teretom snijega nadvilo na put, pa radnici motornim testerama uklanjaju takva stabla i grane.

Vozači kažu da je jutros veoma otežan saobraćaj na dionici Foča-Dobro Polje, gdje ima dosta odrona i snijega na kolovozu, a trenutno je zastoj na dionici Trnovo-Sarajevo na dijelu puta u Federaciji BiH.

Autor: Srna