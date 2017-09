Zbog komšijskog inata i nepostojanja puta, kući prilaze penjući se po zidu (VIDEO)

Porodica Nevenke Buhić iz naselja Rijeka kod Viteza, zbog nepostojanja pristupnog puta, ali i komšijskog inata, svojoj kući prilazi preko zida kojim je regulisano korito Lašve.

I tako kaže više od decenije. U općini Vitez svjesni su problema, ali tvrde da traže zakonit put za njegovo rješavanje, javlja Federalna.ba.

Do tada, životi članova ove porodice liče na uloge kaskadera. Jedini način članova porodice Buhić da stignu kući ili odu iz nje je preko zida.

Istina, kaže, kuća je bez potrebnih dozvola, ali to je, tvrdi, bio jedini način da svojoj djeci osigura krov nad glavom nakon što joj je muž poginuo u ratu. I to na zemlji koja je vlasništvu porodice tridesetak godina i do koje je nekada postojao put, a danas ga nema.

