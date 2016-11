Završeni protesti pred zgradom CIK-a: Hoćemo nove izbore u Stocu do 20. novembra

Oko 300 članova Inicijative za Stolac tačno u pet minuta do 12 sati okupili su se pred zgradom Centralne izborne komisije BiH (CIK) gdje su tražili poništavanje izbora u Stocu i ponovno održavanje izbora.

Kako je ranije kazao Salmir Kaplan, kandidat za načelnika Stoca, protiv kojeg se vodi postupak zbog napada na predsjednika Općinske izbore komisije Ivana Perića, ova Inicijativa traži fer i korektne izbore.

– Neka se provedu pošteni izbori. Ko god pobijedi, mi ga poštujemo – kazao je Kaplan za “Avaz”.

Jedna od članica Inicijative Merima Đulić, koja je na dan izbora radila kao članica biračkog odbora.

– Mi želimo do Stoca da napravimo progresivan grad, koji nije grad slučaj. Na dan izbora sam došla u šest sati na bioračko mjesto i vidjela da je predsjednica Janja Aleksić preuzela izborni materijal još prije održavanja izbora i to bez prisustva svih članova biračkog odbora i to nije u skladu s propisima CIK-a, također stolovi nisu bili raspoređeni u skladu s pravilima – kazala je ona.

Đulić je još dodala da od CIK-a traže da nove izbore raspiše do 20. novembra.

– Mi nećemo u tome stati. Prekinuli smo jedne izbore prekinut ćemo i vašu torturu – kazala je ona, nakon čega je u CIK predat zahtjev za doržavanje novih izbora.

Predstavnici Inicijative za Stolac su nakon izlaska iz zgrade CIK-a kazali da su imali sastanak s predsjednikom Ahmetom Šantićem te članom Suadom Arnautovićem.

Njima su prezentirali svoje zahtjeve o ponovnom održavanju izbora u Stocu.

Autor: Avaz.ba