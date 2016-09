Zatvorene paraolimpijske igre

Nakon 12 dana takmičenja, u Rio de Janeiru su na stadionu Maracana zatvorene su paraolimpijske igre na kojima je nastupilo više od 4 000 sportista iz 159 zemalja svijeta.

Rio se od najboljih sportista svijeta s invaliditetom oprostio kako i priliči gradu ‘karnevala i sambe’. Bila je to rasplesana predstava ili kako su je domaćini nazvali – “Zvukovi svih boja, tonovi iz cijelog Brazila. Niti nevrijeme, koje se baš za vrijeme svečanosti zatvaranja obrušilo nad grad, nije pokvarilo ‘oproštajni party’.

Bilo je tu svega. Od sambe do rocka, od popa do Baiaoa, od Bossa Nove do funka. Pozornicom su prodefilirale broje brazilske zvijezde poput Sauloau, Ivete Sangalo, Gaby Amarantos, Nego de Borela, Ceu i Mestrinha, a nastupila je i engleska pop zvijezda Calum Scott, prenosi Hina.

“Muzika je portret naše duše. Zvuk je unutar našeg tijela, puls, vibracija. Ceremonija je inspirirana onima koji sviraju, a ne mogu čuti, onima koji plešu, a ne mogu vidjeti, onima koji pripovijedaju priče o transformaciji,” poručio je kreativnio trojac Vik Muniz, Fred Gelli i Marcelo Rubens Paiva.

Na svečanostima zatvaranja nema mimohoda sportaša, već su paraolimpijci i prije službenog početka programa zauzeli svoja mjesta uz travnjak kako bi mogli pratiti cijeli show.

U službenom dijelu svečanosti s jarbola je spuštena zastava IPC-a koju je gradonačelnik Rio de Janeira Eduardo Paes predao guvernerki Tokija Yurike Koike, domaćinu idućih Igara za četiri godine.

Prisutnima su se obratili predsjednik Organizacijskog odbora OI i POI Carlos Arthur Nuzman, te predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog odbora (IPC) Philip Craven koji je Igre službeno zatvorio. Prije njihova govora održana je minuta šutnje za iranskog biciklista Bahmana Golbarnezhad (48) koji je poginuo nakon pada za vrijeme cestovne utrke.

“Bile su ovo ‘Igre ljudi’. Od svih ljepota ovoga grada, najviše ću pamtiti ‘Cariocas maravilhosa’, predivne ljude ovoga grada. Buka koju ste stvarali na stadionima i strast koju ste širili, bili su dodatna inspiracija sportašima da ostvare nemoguće,” kazao je Craven dodavši kako će IPC nagraditi stanovnike Rija, Paraolimpijskim ordenom, najvišim priznanjem koje IPC dodijeljuje.

Službeni kraj Igara u Riju označilo je gašenje paraolimpijskog plamena, a na kraju i veliki vatromet.

