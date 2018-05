Zatražen pritvor za ubicu oca iz Goražda: “Glasovi” mu tri puta govorili da “udari jače”

Kantonalno tužilaštvo u Goraždu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora 54-godišnjem Muhidinu Kodžagi iz goraždanskog naselja Kodžaga Polje, zbog sumnje da je preksinoć nožem ubio svog 78-godišnjeg oca Fadila u njihovoj porodičnoj kući.

Kako je potvrdio Mirsad Bilajac za Faktor, kantonalni tužilac u Goraždu, pritvor je zatražen jer se za ovo ubistvo može izreći kazna od deset godina zatvora ili teža, kao i zbog toga što bi njegovo puštanje na slobodu moglo dovesti do uznemirenja javnosti.

Tužilaštvo u svom prijedlogu za određivanje pritvora uzelo je u obzir to da Muhidin nije imao motiv da ubije svog oca, kao i to da se istraga u ovom slučaju treba nesmetano završiti.

– Bit će obavljeno i njegovo psihijatrijsko vještačenje, koje će pokazati da li je osumnjičeni bio uračunljiv u vrijeme počinjenja krivičnog djela – kazao nam je Bilajac.

Obavljena je i obdukcija tijela ubijenog Fadila, kojom je utvrđeno da je koban bio ubod nožem u desnu predsrčanu komoru. Iako je rana bila plitka, te je predsrčana komora samo “zakačena” vrhom oštrice, to je bilo dovoljno da Fadil nasmrt iskrvari. On je kobne noći zadobio i ubod nožem u desnu ruku, ali ta povreda nije bila smrtonosna.

Prema nezvaničnim informacijama, u srijedu, nešto iza ponoći, dok je njegov otac spavao na kauču, Muhidin je bio u WC-u i “čuo glasove” koji su mu govorili da pozove svog oca, što je i uradio. Njegov otac je ustao sa kauča na kojem je spavao i došao do sina, koji mu je tada udario šamar.

Nakon toga, otac se vratio na kauč, ali su Muhidinu “glasovi govorili” da ga opet pozove, što je i učinio, a kada je otac ponovo došao do njega, on ga je udario. Otac se i nakon drugog udarca vratio na kauč da spava, ali su “glasovi” Muhidinu, kako je ispričao istažiteljima, govorili kako ga mora “udariti jače”, te je on uzeo nož i njime izbo oca.

Nakon toga je otišao kod svog komšije, inače policajci u MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona, te mu ispričao šta je uradio, nakon čega je i uhapšen.

Prema nezvaničnim informacijama, Muhidin je istražiteljima pričao kako je ranije “ležao u bolnici” zbog PTSP-a, a te njegove navode istraga tek treba utvrditi.

Komšije kažu da sa njim ranije nikada nisu imali problema, niti je kad bio agresivan, ali su ga ocijenili kao “čudnog”. dodali su kako je otac prema Fadilu nikada nije bio agresivan niti ga je maltretirao, te da se radilo o mirnom i povučenom starcu.

