Zastrašujući snimak “zvijeri” iz svemira: “Irma” je stigla

Uragan “Irma” kasno sinoć pogodio istočno karispko ostrvo Barbudu. Udarao vetar jačine 295 km na sat. Sljedeća na udaru ostrva Livord. Moguć i nov uragan.

Središte uragana prešlo je preko Barbude, dijela ostrvske državice Antigva i Barbuda, oko dva sata noćas po lokalnom vremenu (8.00 po centralnoevropskom vremenu). Uragan, koji bi mogao i da izazove morske oluje i dalje se kreće prema sjeverozapadu u pravcu Djevičanskih ostrva i Portorika.

Centar oluje bi danas popodne po lokalnom vremenu mogao da prođe oko 50 kilometara od Portorika, a njegove posljedice bi kasnije ove sedmice mogle da se osjete i na Floridi, iako stručnjaci smatraju da je još prerano prognozirati putanju uragana.

Nekoliko američkih teritorija i karipskih ostrvskih država i prekomorskih teritorija juče je uvelo vanredno stanje zbog predstojećeg dolaska uragana “Irma” koji s nedavno formirao iznad Atlantskog okeana i ojaćao do oluje pete, najveće, kategorije.

Mještani na karipskim ostrvima su se užurbano pripremali uoči dolaska uragana “Irme”, za koji se očekuje da će biti najsnažnija oluja na Atlantiku u posljednjih deset godina, a zvaničnici su upozorili da bi mogao da ima katastrofalne posljedice.

Očekuje se da zvaničnici Florida Kiza, lanca tropskih ostrva koji se nalazi južno od obala ove američke savezne države, danas objave evakuaciju stanovništva.

International Space Station passes over eye of Hurricane #Irma, which is now a Cat. 5 storm nearing the Caribbean. https://t.co/hXgNApewLM pic.twitter.com/VwZii01Lt4

— ABC News (@ABC) 6. rujna 2017.