Za vožnju u pijanom stanju u Njemačkoj kazna 6.000, a u BiH do 300 KM

Međutim, u evropskim zemljama te su kazne enormno visoke, piše “Večernji list“.

Donosimo nekoliko usporedbi visine kazni u BiH i evropskim zemljama. Tako je u BiH trenutno kazna za prekoračenje brzine u naselju od 20 kilometara na sat 50 konvertibilnih maraka. Nakon usvajanja novog zakona ta kazna će iznositi 100 do 300 KM, dok će oni koji brzinu prekorače više od 30 km/h biti kažnjeni od 400 do čak 1000 maraka.

Usporedbe radi, vozač koji prekorači brzinu u naselju 20 km/h na području Hrvatske kaznu će platiti 250 KM, za isti prekršaj u Švicarskoj kazna je i do 750 KM.

Iako Njemačka glasi kao zemlja visokih kazni, na ovom primjeru pokazuje se da to baš i nije tačno. Naime, prekoračenje brzine u Njemačkoj vozač će platiti nešto manje od 70 KM. Među najvećim kaznama, kad su u pitanju prometni prekršaji, su one za vožnju pod utjecajem alkohola.

I dok će vozač pod utjecajem alkohola u BiH u najgorem slučaju platiti kaznu 300 konvertibilnih maraka, u Njemačkoj je najmanja kazna 1000 KM, dok je najveća 6000 konvertibilnih maraka.

U Hrvatskoj je visina kazne za ovu vrstu prekršaja i do 4000 KM plus kazna zatvora. Za odbijanje alkotesta, te za utvrđeni stepen alkoholiziranosti, primjerice iznad 1,5 grama po kilogramu, za što je predviđeno i zadržavanje do otrježnjenja, kazne bi po usvajanju novog zakona u BiH trebale biti oko 1000 KM.

U Austriji je za pijane vozače propisana kazna od 300 do 6000 eura, u Mađarskoj do 4000 eura i godinu dana zatvora, dok im u Sloveniji prijeti samo 300 do 1200 eura. Najniža kazna u Francuskoj za pijane vozače nevjerovatno je niska – 135 eura, ali je gornja granica zato 4500 eura.

U idućem periodu u BiH će značajno porasti i kazne za korištenje mobitela prilikom vožnje. Sada kazna za ovu vrstu prekršaja iznosi 40 KM, dok će po usvajanju novog zakona iznositi od 100 do 300 konvertibilnih maraka. U Hrvatskoj je kazna za ovakvu vrstu saobraćajnog prekršaja 125 KM, u Sloveniji oko 240 KM, Crnoj Gori od 120 do 300 KM, Njemačkoj 120 KM, Francuskoj oko 270 KM.

Za nevezivanje sigurnosnoga pojasa u BiH je trenutno kazna 30 KM. U Hrvatskoj je ta kazna oko 125 KM, u Sloveniji oko 240 KM, u Crnoj Gori od 80 do 200 KM, Njemačkoj oko 60 KM, Francuskoj oko 170 KM.

Važno je naglasiti kako se novim zakonom u BiH propisuje zabrana upotrebe i audio, odnosno videouređaja na način da ometaju ili odvraćaju pažnju vozača za vrijeme vožnje, kao i poništenje vozačke dozvole osobi koja skupi 4 kaznena boda u roku od 2 godine od stjecanja vozačke dozvole.

Autor: Vecernji.ba