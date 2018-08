Za beskućnika skupila skoro 700.000 KM pa mu dala samo dio novca

U novembru prošle godine svijet je obišla dirljiva priča o tome kako je beskućnik Johnny Bobbitt Jr. sa svojih je posljednjih 20 dolara platio gorivo Kate McClure. Ona je ostala praznog rezervoara na cesti, a beskućnik nije dvojio što će s posljednjim dolarima u džepu.

Zauzvrat je Kate s dečkom Markom D’Amicom pokrenula kampanju na GoFundMe, a za Johnny je u devet mjeseci prikupljeno 402.706 dolara (oko 680.000 KM).

Lijepa priča na kraju se pretvorila u skandal, jer prema riječima odvjetnika Chrisa Fallona, Johnny je dobio tek manji dio tog novca.

– Koliko ja mogu vidjeti, prikupljeno je više od 402.000 dolara, plaćena je naknada od oko 30.000 dolara, a Kate i Mark su Johnnyju dali tek oko 75.000 dolara. Trebao bi dobiti još oko 300.000 – rekao je odvjetnik za CNN.

Odvjetnik želi izabrati osobu koja bi nadzirala trošenje novca, kako bi oko 14.000 donatora znalo gdje je otišao novac koji su donirali. Glasnogovornik GoFundMe izjavio je da se istražuju optužbe o zlouporabi novca.

Sve je počelo kad je, unatoč obećanjima da će mu kupiti kuću, D’Amico Johnnyju kupio kamper i parkirao ga pred svoju kuću u New Jerseyu, prenosi Index.hr

– To nije bio Johnnyjev izbor, nisu ga ništa pitali o tome, on bi radije živio tamo gdje je živio i dotad, u Sjevernoj Karolini – tvrdi odvjetnica Jacqueline Promislo, dodajući da u kamperu Johnny nije mogao do hrane te se nije mogao brinuti o sebi.

Par je beskućniku kupio i automobil, no on ga nije vozio, nego su ga oni koristili dok se nije pokvario. Odvjetnica priznaje da je Johnny ovisnik o drogama, zbog čega mu Kate i Mark vjerojatni nisu dali da sam raspolaže novcem. To su i oni potvrdili, rekavši da su mu dali polovicu novca, dok će drugu polovicu dobiti kad nađe posao i prođe odvikavanje.

S druge strane, oni putuju po Americi i kupili su novi BMW, zbog čega mnogi ne vjeruju u njihovu priču. D’Amico je priznao da je prokockao 500 dolara, ali tvrdi da je taj novac vratio.Činjenica je da Johnny i dalje živi na ulici te nije prošao odvikavanje, iako je za njega uplaćeno 400.000 dolara.

Autor: Index.hr