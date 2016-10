Wigemark: Prepoznajemo samo jednu državu

Kada su u pitanju lokalni izbori, potrošeno je puno vremena i energije na stvari koje se zapravo ne tiču lokalne zajednice, uslova u opštinama, ocijenio je u intervjuu za Oslobođenje šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar-Wigemark.

– Uopšteno, mislim da je u tom smislu došlo do razočarenja. Ja naravno nisam glasao, ali primijetio sam da nedostaje diskusija i bavljenja problemima koji su važni za građane, a to su prije svih ekonomija, radna mjesta, zdravstvena zaštita i reforma zdravstvenog sektora, obrazovanje, sigurnost u tim lokalnim zajednicama – kazao je Wigemark.

Umjesto toga, navodi, kampanjom je dominirala debata koja se tiče referenduma, ali i reakcija na njega.

– Uz dužno poštovanje, mislim da je to korištenje situacije, da se priča o stvarima koje možda jesu bitne, ali vrlo malo veze imaju sa lokalnim izborima. Važno je naglasiti da se trebamo vratiti na osnove. Prije više od godinu, kada je tek usvojena Reformska agenda, rečeno mi je da postoji period do proljeća 2016. da se implementiraju reforme. Mislim da je dosta posla urađeno, bar što se tiče zakonodavnog dijela, ali sam svjestan u potpunosti da mnogo ljudi čeka da vidi to poboljšanje u svakodnevnom životu, da vidi ta radna mjesta. Vidjeli smo postizanje važnih sporazuma poput onog sa MMF-om, Evropska unija je smatrala da je napredak po provedbi Reformske agende uznapredovao, ali jako je važno nastaviti rad na polju reformi – rekao je Wigemark.

Pritom naglašava da nije samo riječ o upitniku i odgovorima.

– On je bitan u smislu sljedećeg koraka, koji je neophodan i koji će dovesti do toga kako se stvari organizuju u vašoj zemlji, kako se neke od njih trebaju regulisati i to je sve vezano za reformske programe. Ali, promjenauovoj zemlji mora biti izvorna, mora doći iznutra. To neće biti rezultat približavanja EU, već da biste se približili, vi morate da provedete reforme. Nijedna promjena nije jednostavna, lako je o tome pričati – kazao je on.

Upitina kako ćemo doći do promjena ako Milorad Dodik već najavljuje novi referendum i to onaj o otcjepljenju, za period pred održavanje narednih opštih izbora u BiH, Wigemark kaže da referendum o otcjepljenju nije prihvatljiv.

– Tu je Evropska unija bila jasna i mislim da je to svima poznato, da to znaju i u Banjoj Luci i svugdje. Bilo kakva pitanja koja RS može imati, a koja se tiču Ustava, statusa, konstitutivnih naroda i onih koji se ne smatraju nijednim od njih, trebaju se rješavati u odgovarajućem forumu. Neka od ovih pitanja će se pojaviti u toku procesa pristupanja EU. Ne možemo sva ta pitanja rješavati odjednom, već jedno po jedno i mislim da će trebati strpljenja. Ali, iza sve te priče o referendumu postoje druga pitanja, koja zapravo nemaju veze s tim, a u pitanju je život različitih naroda pod jednim krovom. Mi samo prepoznajemo jednu zemlju, jednu državu. Znamo da postoje različiti pogledi, ali suživot mora postojati, moraju postojati uslovi da se živi zajedno i mislim da većina ljudi ovdje zaista želi živjeti zajedno. Dosta je neodgovorne diskusije vođeno oko rata, izbijanja sljedećeg sukoba i slično, što je dosta veze imalo sa lokalnim izborima i sada je vrijeme da se krene dalje od te retorike – rekao je Wigemark za “Oslobođenje”.

Autor: Fena