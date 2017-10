Wenger: Kolašinac je bio ključ trijumfa

Menadžer Arsenala Arsene Wenger nakon jučerašnje pobjede nad Swanseajem pohvalio je Seada Kolašinca, kazavši da je bh. reprezentativac bio ključni igrač u pomenutoj utakmici. Kolašinac je bio i strijelac i asistent, a Wenger je konstatovao da je danas svakome jasno da je njegov transfer bio odličan posao za Arsenal.

– Bio je odličan i svojim golom i asistencijom pomogao nam je da pobijedimo. Ukazalo nam se malo više prostora na lijevoj strani, htjeli smo to iskoristiti i uspjeli smo. On je sve to koristio vrlo dobro, rekao je nakon utakmice francuski stručnjak.

Nakon sinoćnje pobjede Arsenal je plasiran na petu poziciju sa 19 bodova, devet manje od lidera na tabeli Manchester Cityja.

Autor: Fokus.ba