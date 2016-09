Wawrinka preko Đokovića do trećeg Grand Slam naslova

Švicarac Stan Wawrinka u svom je trećem Grand Slam finalu stigao i do trećeg naslova pobijedivši prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića u dvoboju za pobjednički trofej na US Openu sa 6-7 (1), 6-4, 7-5, 6-3.

Wawrinki je nakon trijumfa na Australian Openu 2014. godine, u Roland Garrosu 2015. i na ovogodišnjem US Openu, sada potreban još samo trijumf na Wimbledonu kako bi popunio Grand Slam kolekciju i pridružio se skupini od osmorice tenisača kojima je to uspjelo, a u koju je kao posljednji ušao baš Novak Đoković ovogodišnjim trijumfom na Roland Garrosu.

Finalni dvoboj na rasporodanom Arthur Ashe stadionu trajao je tri sata i 54 minute, a Švicarac se još jednom dokazao kao igrač za najveće teniske pozornice: Iako nije dobro otvorio meč. Đoković je poveo 5-2, imao i dvije set-lopte na servis Wawrinke, ali je Švicarac uspio preokretom doći do ‘tie-breaka’. Ipak, u odlučujućoj igri branitelj prošlogodišnjeg naslova ostavio je Švicarca samo na jednom poenu i tako osvojio prvu dionicu dvoboja.

Wawrinka je u drugom setu prvi došao do ‘breaka’ i poveo 4-1, ali se Đoković vratio do 4-4. No, kad je servirao za ostanak u drugom setu, Wawrinka je još jednom slomio početni udarac prvog tenisača svijeta i izjednačio stanje u setovima.

Napunjen samopouzdanjem, 31-godišnji Švicarac je treći set otvorio vodstvom 3-0. Đoković se vratio do 3-3 i sve do 12. gema nije bilo novih prilika za ‘break’. Tada je Wawrinka stigao do prilike, ujedno i set-lopte, koju je pretvorio u ključnu prednost.

Osim što se našao u rezultatskom zaostatku, Đoković se u četvrtom setu borio i sa žuljevima na nožnim prstima, zbog kojih mu je dvaput pružana liječnička pomoć, prvi put pri vodstvu Wawrinke 3-1, drugi put kad je Švicarac imao vodstvo 5-2. Višeminutne stanke nisu izbacile Wawrinku iz ritma te je nakon tri sata i 54 minuta, nakon Đokovićevog promašenog bekenda, mogao proslaviti svoju drugu pobjedu u Grand Slam finalima nad srpskim tenisačem.

Ključnim su se za pobjedu, u kojoj je Wawrinka pokazao iznimnu mentalnu snagu, pokazale iskorištene ‘break-lopte’. Švicarac je od svojih deset prilika iskoristio njih šest, a Đoković samo tri od 17.

Wawrinka je za treći Grand Slam naslov zaradio najveći ček u teniskoj povijesti na 3,5 milijuna dolara, a Đoković je u svom 21. Grand Slam finalu doživio deveti poraz i ostao na 12 naslova, od kojih je polovicu osvojio na Australian Openu, gdje ima stopostotni učinak u finalima. Na US Openu mu je ovo bio sedmi dvoboj za pobjednički trofej, a osvajao ga je samo dvaput, 2011. i 2015. godine.

Unatoč porazu, Đoković će i dalje biti prvi tenisač svijeta s više od 4500 bodova prednosti pred Britancem Andyjem Murrayjem. Stan Wawrinka se zahvaljujući trijumfu u New Yorku, njegovoj 11. uzastopnoj pobjedu u finalima na turnirima, probio do trećeg mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici, čime je izjednačio svoj najbolji renking u karijeri. Wawrinka je posljednji put u finalu poražen na turniru u ‘s-Hertogenboschu u lipnju 2013. godine.

US Open, tenisači – finale:

Stan Wawrinka (Švi/3) – Novak Đoković (Srb/1) 6-7 (1), 6-4, 7-5, 6-3

