Vučić prokomentarisao i česte posjete Dodika Beogradu: Da sam ja Bakir…

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija gdje god može pomoći Republici Srpskoj, sa kojom ima odličnu saradnju, te izrazio zadovoljstvo jer zbog toga korist imaju građani i Srbije i Srpske.

“Mi pripadamo istom narodu i da govorimo jedni o drugima bilo šta loše – bilo bi vrlo loše za naš narod i u tome neću da učestvujem”, kaže Vučić, podsjetivši da postoji stereotip da je “predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kriv za sve, a Vučić mu pomaže”.

On je napomenuo i da javno kaže kada god misli da se interesi Srbije razlikuju od interesa Republike Srpske.

“Naše je da imamo najbolje odnose sa Republikom Srpskom”, istakao je Vučić za Televiziju “Hepi”, ocijenivši i da su “ljudi siti granica na Drini, koje je Milošević postavljao Karadžiću, i nekih drugih sukoba i stvari”.

Odgovarajući na pitanje da li Dodik svojom politikom komplikuje situaciju u Srbiji, Vučić je rekao da dobro zna šta je interes Srbije, a da vjeruje da i Dodik razmišlja o interesima Republike Srpske.

“Gdje god možemo da pomognemo, pomoći ćemo. Ali u rušenju bilo čega na Balkanu, gdje mi možemo da uđemo u problem… reći ću – sve što možemo da pomognemo, pomoći ćemo, ali u tome ne učestvujemo”, naveo je Vučić.

Na pitanje zašto je Dodik u Beogradu kada u Srbiju dođe neki državnik iz svijeta, Vučić je podsjetio da je Dodik u Beogradu kada se obilježavaju određeni važni događaji, a da nije riječ o bilateralnim posjetama.

On je napomenuo da je Dodik bio u Beogradu kada i ruski predsjednik Vladimir Putin u vrijeme kada je bila velika parada i obilježavanje oslobođenja Beograda.

“Na to je naravno pozvan i Milorad Dodik. A zašto da ne bude pozvan? Valjda je normalno da bude pozvan, valjda to treba da pohvalite, valjda treba da se ponosimo dobrim odnosima Srbije i Srpske”, istakao je Vučić.

Kada je riječ o izjavama bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o “Kosovu, prijetnji ratom i situaciju u Raškoj”, Vučić je naveo da je Izetbegović iznio svoja nadanja, što nije naivno.

“Da sam ja Bakir, nikada ne bih pričao o nezavisnom Kosovu. On je govorio i o tome da ukoliko bi Republika Srpska pokušala da učini ono za šta se on već nada da će biti priznato i prihvaćeno Kosovu, ukoliko bi neko drugi to pokušao protivno njegovim interesima, onda bi on zaratio”, podsjetio je Vučić.

Na konstantaciju da je bivši lider Bošnjaka Alija Izetbegović “ostavio BiH u amanet” sadašnjem turskom predsjedniku Redžepu Erdoganu i da lideri u regionu uvijek izaberu neku “veliku” državu koja im je zaštitnik, Vučić je upitao kada je on rekao da ostavlja Srbiju u amanet nekom strancu.

“Srbija je ostavljena u amanet građanima Srbije, oni su nosioci suvereniteta u ovoj zemlji”, poručio je Vučić.

Autor: Srna