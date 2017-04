Vučić potvrdio: Srbija podigla borbenu gotovost vojske

Premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras u Dnevniku 2 da je Srbija mirna i stabilna, ali da je podigla borbenu gotovost svojih jedinica.

– Srbija je mirna i stabilna, nismo izlazili danas sa zaključcima – rekao je Vučić o danas održanoj sjednici Vlade Srbije. – Ljudi treba da budu mirni, podigli smo borbenu gotovost naših jedinica tamo gdje je potrebno. Naš najviši vitalni cilj je očuvanje stabilnosti. Nismo govorili laži i neistine. Danas se to vidi, ovo je vrijeme bremenito različitim izazovima, nama je najvažnije da sačuvamo ekonomsku snagu – rekao je Vučić.

– Oprezne izjave, moramo da vodimo računa o svakoj riječi koju izgovorimo. Pozvali smo na mir u Makedoniji, jer se to tiče i nas. Mi smo više toga dobrog učinili za Makedoniju nego bilo ko drugi od susjeda. Albanci postaju mezimče gotovo cjelokupne međunarodne zajednice. Bio sam zaprepašten šta je Haradinaj, cijeli svijet šuti na najstrašnije izjave, nema komentara. Srbiju osuđuju, a pridružuju im se neki u zemlji. A Vučić im je kriv jer se drži zakona. Ponosan sam jer sam kriv, jer oni optuženi za najveće zločine moraju da odgovaraju. Može nam se da to ne prihvatimo. Srbiju da pregaze, to je nemoguće. Šta bi se desilo da sam ja rekao da nam treba velika Srbija ili da će nekoliko hiljada Albanaca biti ubijeno. Oni rade legitimizaciju velike Albanije”, dodao je Vučić.

Autor: Avaz.ba