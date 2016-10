Vučić: Nemam nijedan dokaz da je neko htio da me ubije

Premijer Srbije Aleksandar Vučić, na konferenciji za štampu u Vladi Srbije, govoreći o juče pronađenom oružju u blizini njegove porodične kuće u naselju Jajinci, rekao je da će se nešto više znati večeras, kada stignu rezultati da li postoji parcijalni DNK, javlja Anadolu Agency (AA).

“Nemam nikakve podatke, sem onih do kojih su uglavnom mediji došli i sa takvim stvarima se ne igram. Kao što sam svojim ušima čuo i svojim očima video sve neophodne dokaze za sva čudna zbivanja u Crnoj Gori. Moj posao je da se bavim istinom i nisam ubica i neću da učestvujem u ubistvima. Bolje da budete ubijeni, nego da ubijete nekoga i zato sam reagovao povodom situacije u Crnoj Gori gde sam imao čiste dokaze. Ja o ovome u Srbiji ne znam ništa”, rekao je Vučić.

On je dodao da su službe bezbjednosti i ranije slušale određene stvari, ali da mu to nije bilo dovoljno kredibilno da bi sa tim izlazio u javnost te da su sinoć uzeti svi otisci i sve što je potrebno.

“Siguran sam da će se naći takozvani parcijalni DNK i da ćemo onda ustanoviti da je tu možda neko slučajno ostavio, vjerujem da ćemo to tako da ustanovimo. Ako ne pronađemo ni parcijalni DNK, onda ćemo svi znati o čemu se radi, jer gotovo je nemoguće da ne postoji parcijalni DNK, jer neko je morao one metke u šine da stavi, a ako ne pronađemo, jasno mi je o čemu se radi. Opet, ne znam odakle to dolazi, ništa više od toga”, dodao je.

Kako je naveo, jedini problem koji je vidio jeste to što su mu ljudi iz njegovog neposrednog fizičkog obezbjeđenja rekli da je to idealno mjesto te da su oni birali, to bi bilo jedino mjesto.

“Pretpostavljam da je to neko tamo slučajno ostavio. Za mene je mnogo veća briga to što se tamo djeca igraju, moglo je da strada 20 djece. To su dvije ofanzivne, dvije defanzivne bombe koje imaju ubitačno dejstvo u rasponu od 12 do 18 metara, zolja da je eksplodirala, a svakako bi, to bi bila katastrofa, pobilo bi 20 djece. Suviše je blizu puta, da neko ko je to uradi, za izazivanje opšte opasnosti, mora da dobije, pretpostavljajući da to sa mnom nema nikakve veze, mora da dobije ogromnu kaznu”, naglasio je Vučić.

On je istakao da nije bio nikakav pokušaj atentata te da njega niko nije ni pipnuo, a što se tiče službi bezbjednosti da ima potpuno povjerenje u njih. Dodao je da ga je juče u 16.05 pozvao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović koji mu je rekao za dojavu da se neko oružje nalazi u Jajinačkoj šume, a da je on poslije desetak minuta, dok još oružje nije bilo pronađeno, pozvao Stefanovića i kazao mu “da može da se opkladi gdje će pronaći oružje”.

“Pozvao me je posle pet minuta i rekao kako si znao. Eto, slučajno sam pogodio gdje će ljudi koji žele da odlože svoje staro oružje da ga ostave. A neki su već stigli da nam jave u 16.10 i 16.15 da znaju o čemu se tu radi, kao i za neka druga ubistva. Ja i dalje mislim da to nema veze sa mnom, ali vidjeti ćemo večeras da li ćemo da nađemo taj DNK otisak ili ne. Ja vjerujem u naše bezbjednosne službe, koj su pokazale hrabrost da se suprotstave najvećim svjetskim službama”, kazao je Vučić.

Istakao je da smatra da je slučajno neko tamo ostavio oružje, jer da je neko stvarno riješio nešto da uradi, on i oni koji su u njegovom okruženju, nikakvu šansu za preživljavanje ne bi imali te da mu je mnogo veći problem to što je mnogo ljudi i djece moglo da strada.

Ističući da politiku neće da mijenja, Vučić je kazao da će biti dovoljno bezobrazan i bezobziran da čuva nezavisnost i samostalnost Srbije te da će biti dovoljno hrabar da kaže Srbima sve ono što ne vole da čuju.

“Nemam nijedan dokaz da je neko htio da me ubije, čudno je mjesto izabrano, možda se slučajno dogodilo, ko će znati. Ništa o tome ne znam. Bilo je ranije nekakvih najava, što smo nalazili u papirima, ali to je naklapanje službi bez direktnih dokaza kakve sam vidio za Crnu Goru”, zaključio je Vučić.

Autor: AA