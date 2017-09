Vučić: Neće biti bošnjačko – srpskog dogovora na štetu Hrvata

Srpsko-bošnjački dogovor tiče se važnih stvari za nas, ali nikada što se tiče BiH, nikakvi dogovori nisu mogući bez Bošnjaka, Srba i Hrvata i nikada neće biti na štetu Hrvata – izjavio je u intervjuu za Večernji list BiH predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Govoreći o problemima u odnosima Hrvatske i Srbije, odnosno Hrvata i Srba, Vučić je kazao kako vidi te probleme, ali ih ne razumije te dodao kako misli da će Srbi i Hrvati u budućnosti „sve više morati biti saveznici, a sve manje ljudi koji će živjeti u prošlosti svojih neprijateljstava“.

Na pitanje o odnosima s bošnjačkim liderima i očekivanja da on kao predsjednik Srbije “disciplinira” predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Vučić je kazao kako se on ne miješa u unutarnje odnose u BiH.

– Dođem u BiH i poštujem sve ljude koji me tako dočekaju. Ne želim se miješati u unutarnje odnose ni u RS-u. Poštujem predsjednika i Vladu RS-a. To je moja obveza, pravo i naša politika sukladno Daytonskom sporazumu. Razgovaram i sa svima drugima u RS-u te se ni na koji način ne miješam ili pokušavam nekoga disciplinirati. Niti su oni mala djeca, niti sam ja bilo kakav veliki tata. Ja s njima razgovaram na ravnopravnoj osnovi. Kao što na ravnopravnoj osnovi razgovaram i sa svima drugima. Što se tiče odnosa s bošnjačkim političarima, sve ih poštujem i želim im mnogo uspjeha. A, evo, pitam vas čime sam ja to, kojom izjavom u posljednjih pet godina, bilo što poremetio u bošnjačko-srpskim odnosima. Ako to realno analizirate, vidjet ćete da se to nije dogodilo. Čak i nakon događanja u Srebrenici, koje bi mnogi iskoristili za reagirati drukčije, ja sam ih iskoristio kako bih još jednom pokazao koliko je važnije pružati ruku pomirenja nego se sukobljavati i svađati, ma koliko da ste u pravu – ustvrdio je Vučić.

Kada je riječ o zahtjevima za priznavanje genocida u Srebrenici, ali i za ispriku Srbije zbog drugih zločina, Vučić je kazao kako „za sve nas postoje samo naši mrtvi, naši nestali, a nikako oni drugi“.

– Nije mi teško o tome govoriti i pokušati to sagledati na ispravan način. Nije mi jasno zašto je tako teško čuti da postoji suza i na drugoj strani – kazao je Vučić ističući kako smo „suviše mali svi zajedno ovdje da bismo mogli i smjeli biti neprijatelji“.

Na upit o razlozima napada na njega u Potočarima, Vučić je kazao kako je „netko valjda želio još jednom pokazati koliki je gnjev prema Srbima“.

– I ja to mogu razumjeti, ali ne mogu razumjeti da neki drugi ne razumiju srpske frustracije i patnju zbog svega što se Srbima događalo i tih godina i u Drugom svjetskom ratu. Nije meni to najvažnije pitanje, ali sam zahvalan Draganu Čoviću što je na posljednjoj konferenciji za novinstvo u Sarajevu vrlo, vrlo fer istaknuo slučaj napada na mene u Srebrenici te time pokazao kako se jedna država treba odnositi prema napadu na strane državnike – kazao je srbijanski predsjednik.

Vučić je ustvrdio i kako se ne boji da će Hrvatska insistiranjem na određenim pitanjima usporiti put Srbije prema EU.

– Mislim da je Zoran Milanović, kada nam je uvodio sankcije ni zbog čega, što nitko nije razumio ni u hrvatskoj javnosti, pokazao da jedna zemlja ne može zaustavljati europski put druge zemlje. Nema ništa od toga sve i da RH to hoće. Može praviti probleme, ali ne može zaustaviti naš put u EU. Ali, da budem iskren, vjerujem kako ćemo imati potporu Hrvatske na tom putu – kazao je Vučić u intervjuu za današnje izdanje bh. Večernjega lista.

Autor: Fena