Vučić: Kako da navijam za onoga ko pjeva pjesmu koja počinje sa “Za dom spremni”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne voli kada lideri nekih drugih naroda bilo vojni, bilo politički, govore o ratu, te dodao da se ne može reći da je pominjanje riječi “rat” bezveze.

“Kada stalno pominjete tu riječ `rat` i kada to radi Naser Orić i Ramuš Haradinaj, onda ne možete da kažete da je to bezveze i da su to gluposti. Mi rat ne želimo ni na koji način i daćemo sve od sebe i sve što možemo da naš narod i našu zemlju sačuvamo od bilo kakvih sukoba”, rekao je Vučić u Parizu novinarima iz Srbije.

Komentarišući izjavu prištinskog zvaničnika Ramuša Haradinaja da će, ako dođe do podjele teritorije Kosmeta, doći do novog rata, Vučić je poručio da će Srbija da čuva mir.

On je podsjetio na izreku “kad kod Čehova vidite u prvom činu pušku okačenu, ta puška će da opali u trećem činu”.

“To je ono o čemu ja govorim našim građanima stalno. Nemamo mi zagarantovan mir i stabilnost, borimo se za mir i stabilnost na dnevnom niovu bukvalno”, rekao je Vučić.

On je podsjetio da se Srbija morala da bori da Priština oslobodi petoricu nedavno uhapšenih Srba, tako što je rekla da neće biti nastavka razgovora Beograda i Prištine.

“I uspjeli smo, a to treba svaki dan da radimo. Jednom to neće uspjeti. Biće neki teži i ozbiljniji incident. A šta ćemo ako neko strada?”, rekao je Vučić.

Komentarišući proslavu u Hrvatskoj uspjeha na Svjetskom prvenstvu u fudbalu uz pjesme kontroverznog Thompsona, Vučić je zapitao “da li ima neka novost ili nešto što je drugačija i što čudi”?

On je dodao da je u svakom trenutku pokazivao poštovanje prema Hrvatima, govorio da igraju odličan fudbal, ali da ima pravo da ne navija za njih.

“Jesam li nekoga uvrijedio, rekao nešto loše? Ne. Kako mislite da predsjednik Srbije navija za onoga ko pjeva pjesmu koja počinje sa `Za dom spremni` u kojoj se kaže – `bando srpski dobrovoljci, bando četnici, stići će vas naša kazna i u Srbiji?` I to pjevaju ti za koja ja treba da navijam. Pa šta sam ja, kakvog bi to predsjednika Srbija imala? Da svoj narod nazivam bandom četnika, srpskih dobrovoljaca”, zapitao je Vučić.

Vučić je ponovio da nije ni četnik, niti partizan, niti mu je ko u porodici to bio, nego su samo stradali od ustaša kao obični Srbi, a sve kuće Vučića su 90-ih spaljene.

“I ja sad treba da kažem – divno, sad moram da navijam. Pa, ne moram. Moje je da vodimo dobru politiku sa Hrvatima da imamo dobre i sve bolje odnose. Imaćemo sve bolje odnose”, rekao je Vučić.

On je dodao da je njegovo da brine o hrvatskoj manjini u Srbiji, kao i o srpskom življu i da nešto učini da se osjećaju slobodnije i sigurnije u Hrvatskoj, iako je to teško.

Autor: Srna