Vučić je pozvao, ali ona neće ići: Kolinda Grabar-Kitarović odbija posjetu Srbiji, slijedi duboko zahlađenje odnosa

Nakon što su zahladnili odnosi između Srbije i Hrvatske, posebno zbog izjava srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je usporedio Hrvatsku i Hitlerovu Njemačku, izgledno je da hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u skorije vrijeme neće posjetiti Srbiju, iako postoji poziv predsjednika Vučića.

Najpristojnijim diplomatskim rječnikom, slijedi duboko zahlađenje odnosa sa Srbijom, na neodređeno vrijeme, a to, recimo, znači da nema govora o posjetu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Srbiji, iako postoji poziv predsjednika Vučića. Isto tako, neko vrijeme ne treba očekivati niti susrete viših vladinih dužnosnika Hrvatske i Srbije, komentirao je visoki hrvatski državni dužnosnik za Jutarnji list.

– Srpsko vodstvo je strahovito uzrujala prisutnost Izraela i SAD-a na obilježavanju Oluje, jer vlasti u Beogradu već dugo uvjeravaju tamošnju javnost kako Srbija ima sve više saveznika. Onda vide izraelske pilote iznad Knina, i svima je jasno da to nije istina, nego je Hrvatska u puno boljoj poziciji. Osim toga, Vučić ima golemi interni problem, a to je priznanje Kosova pa kupuje srpsku javnost ovakvim nacionalističkim istupima. A sve dok to radi, ne može biti govora o normalizaciji odnosa Srbije i Hrvatske u koje spadaju i politički susreti na najvišim razinama – pojasnio je sugovornik Jutarnjeg lista.

Uostalom, kako piše list, problemi postoje i između dvije vlade jer je u travnju Vlada Srbije proglasila hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića nepoželjnom osobom kao recipročan odgovor na hrvatsku zabranu ulaska u Hrvatsku srbijanskom ministru obrane Aleksandru Vulinu, nakon što je on izjavio da o njegovu dolasku u Republiku Hrvatsku “može odlučiti vrhovni komandant Vojske Republike Srbije (tj. Aleksandar Vučić), a nikako hrvatski ministri”.

